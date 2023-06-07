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共话中国经济新机遇丨瑞士商界看好海南自贸港发展潜力

2023年06月07日13:43 | 来源：新华网
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新华社日内瓦6月6日电（记者陈斌杰）海南自贸港推介会日前在瑞士苏黎世举办。众多瑞士商界人士表示，海南自贸港区位优势明显，营商环境优越，具有良好发展潜力。

先正达集团首席执行官埃里克·菲瓦尔在推介会上表示，海南自贸港拥有大量高素质人才，企业在这里可享受充分的政策支持，先正达正加大对海南三亚种子业务研发基地的投入。

德勤瑞士办公室国际税务合伙人马丁·克里温斯卡斯表示，跨国企业在海南自贸港设立地区办公室、区域交易中心和生产基地等，可享受低税率带来的竞争优势，并在符合相应条件时享受零关税带来的红利。

诺华集团基因疗法国际团队负责人亚历山德罗·奇林乔内看好海南自贸港发展前景。他表示，瑞士和中国在健康医疗领域合作潜力巨大。

瑞士化妆品牌瑞妍高管奥利维尔·格劳泽表示，通过本次推介会，他对相关政策有了更全面和深入了解，下一步将探讨与海南在消费品领域加强合作。

瑞中协会名誉主席托马斯·瓦格纳表示，海南自贸港发展水平高，政策优势和投资前景令人印象深刻。

雀巢集团、历峰集团等知名瑞士企业代表均表达了对海南自贸港的浓厚兴趣，并邀请海南代表团访问企业总部，探讨进一步合作。

中国驻瑞士大使王世廷说，中国式现代化进程将为世界经济注入更多动力和活力，为包括瑞士在内的各国企业提供更多市场、投资和增长机会。

本次推介会由海南省政府主办，约200名瑞士和中国的政商界代表出席活动。

(责编：于洋、徐祥丽)

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