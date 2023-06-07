新华社北京6月6日电 综合新华社驻外记者报道：国际原子能机构总干事格罗西6日表示，遭袭的卡霍夫卡水电站大坝严重受损，导致为扎波罗热核电站供应冷却水的卡霍夫卡水库水位大幅下降，但目前对核电站安全未构成直接风险。乌克兰国防部副部长马利亚尔称，乌军部队5日在东部前线发起进攻。

——格罗西6日发表声明说，卡霍夫卡水库为扎波罗热核电站的冷却水系统提供冷却水，如果水库水位降到一定程度，将不能向外供水。扎波罗热核电站附近还有一些能提供冷却水的替代水源，包括一个大型冷却池。他呼吁各方维护冷却池的安全。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫6日说，乌方对卡霍夫卡水电站实施破坏行动，可能对该地区数万居民以及环境造成非常严重的后果。他表示，俄方坚决反对所谓其涉嫌导弹袭击卡霍夫卡水电站的指控。该事件显然是乌方的蓄意破坏，基辅当局应对此举导致的一切后果负责。

——乌克兰南部作战司令部6日说，卡霍夫卡水电站大坝当天凌晨被俄军炸毁，乌方说这可能对扎波罗热核电站安全构成额外威胁。

——乌克兰国防部副部长马利亚尔5日晚在社交媒体发文称，乌军有关作战和战略部队当天在东部前线发起进攻，尽管遭遇俄军顽强抵抗，但仍在扎波罗热州中部、巴赫穆特北部和西部、西南部郊区等地向俄军阵地方向推进了数百至上千米。

——俄国防部长绍伊古6日在“俄罗斯-24”电视频道节目中说，过去3天，乌军集结大量装备和人力，在前线不同区域发动攻势，均被俄方击退，乌方损失惨重。

——俄联邦安全局6日发布消息说，根据情报，乌军事情报部门企图在俄境内发动恐怖袭击，还制定了运输和埋置“脏弹”的计划。今年年初以来，乌为此成立的相关部门在俄境内策划并进行了5次作战飞行。被抓获的两名飞行员对乌军事情报部门策划和实施恐袭的事实供认不讳。（参与记者：刘昕宇、耿鹏宇、黄河、陈畅、李东旭）

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