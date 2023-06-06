新华社河内6月6日电（记者孙一 胡佳丽）“中越社会主义发展经验及其世界影响研究”国际研讨会6日在越南首都河内开幕，与会专家就中国共产党治国理政的重要经验及其借鉴意义、越南社会主义建设的重要经验等专题展开学术研讨。

中国驻越南大使馆参赞彭世团在致辞中表示，中越是山水相连的友好邻邦，都由共产党领导，都走社会主义道路。2022年10月底，越共中央总书记阮富仲成功访华。双方一致认为，由毛泽东主席和胡志明主席等老一辈领导人亲手缔造并精心培育的“同志加兄弟”传统友谊是两国人民的宝贵财富，必须继承好、维护好、发扬好。展望未来，两党两国要坚持社会主义前进方向，共同推动社会主义不断发展，展现社会主义制度的优势和光明前景。

原越共中央委员、越南哲学协会主席、胡志明国家政治学院原院长黎友义致辞表示，历经近45年的改革开放，中国取得巨大发展成就，经济总量居世界第二，科技发展迅猛，人民生活水平不断提高。通过坚持和发展社会主义，不断推动马克思主义中国化、时代化，中国人民实现了第一个百年奋斗目标，全面建成小康社会，打赢了脱贫攻坚战，不断发展并完善全过程人民民主，彰显社会主义制度的优越性，是值得各发展中国家借鉴的生动实践和宝贵经验。

黎友义说，越南自实行革新开放以来，在越南共产党的领导下，人民克服困难和挑战，坚持民族独立同社会主义相结合的道路，坚持以马克思列宁主义和胡志明思想为指导思想，也取得了不少具有历史意义的成就。越中两国在社会主义建设方面所取得的成就体现了社会主义的活力与光明前景。

广西师范大学马克思主义学院副院长韦冬雪表示，当前世界正面临百年未有之大变局，而世界社会主义运动的前景充满光明。中越两国继承和发展马克思主义，不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，期待中越两国学者继续加强学术合作与交流，为世界社会主义事业发展贡献智慧和力量。

本次国际研讨会由越南哲学协会与广西师范大学主办，越南社科院哲学所、越南河内大学孔子学院和广西师范大学马克思主义学院承办，历时2天。

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