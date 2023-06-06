新华社赫尔辛基6月6日电（记者陈静）芬兰多位政商界人士5日在此间举行的活动上强调，中国市场重要性不容忽视，将致力于拓展对华合作。

为纪念中芬政府间贸易协定签署70周年，中国驻芬兰使馆5日以“回顾中芬互利合作70年，携手面向未来”为主题举办研讨和庆祝活动，中芬政府官员、商业组织负责人和企业代表等近百人出席。1953年，中国和芬兰签订政府间贸易和支付协定，这是中国与西方国家签订的第一个政府间贸易协定。

芬兰国家商务促进局局长尼娜·科波拉表示，芬中经贸关系70年来取得长足发展，两国互利共赢。她说，中国致力于推动经济高质量可持续发展，将为芬中双边贸易和投资提供新机遇，双方在新能源、循环经济和数字医疗等方面具有合作潜能。

芬兰银行研究主管利卡·科尔霍宁表示，中国是芬兰的重要贸易伙伴，中国已经成为欧盟以外最受芬兰企业欢迎的目的地之一。“对芬兰企业，尤其是大型企业来说，中国是非常重要的市场。”

芬兰通力集团是全球最大的电梯供应商之一。该集团副董事长尤西·赫林表示，通力集团在华发展超过25年，有幸见证中国发展并从中受益。这些年公司不断加大在华生产和研发投入，中国是通力在全球最重要的市场，希望未来能够继续搭乘中国发展快车。

芬兰前总理埃斯科·阿霍表示，70年来芬中经济都得到快速发展，这与双方经贸合作密不可分，未来在信息技术、生物、绿色低碳产业等方面，两国仍大有可为。

中国驻芬兰大使王同庆在活动上表示，中芬经贸合作成为两国关系的“压舱石”和“推进器”，成果殊为不易。中芬两国始终坚持互利共赢的合作观，一直反对“脱钩断链”，始终致力于推动中芬面向未来的合作伙伴关系行稳致远。

他表示，中芬经济互补性强，在科技创新、信息通讯和清洁技术等领域合作潜力巨大，同时还可以发挥各自优势，共同开发第三方市场。未来，两国可望以创新为引擎，促进双向贸易和投资，打造更多利益契合点和合作增长点，形成中芬传统贸易和新兴产业互为补充、同步发展的新格局。

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