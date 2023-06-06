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日本东电在福岛核污染水排海隧道完成海水灌注

2023年06月06日17:50 | 来源：新华网
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　　新华社东京6月6日电 日本福岛第一核电站运营方东京电力公司6日说，向用于排放核污染水的海底隧道灌注海水的作业已于当天早晨结束，相关的全部工程预计在6月底前完成。

　　这条为福岛第一核电站核污染水排海而修建的海底隧道长约1公里，2022年8月正式开始施工，今年4月下旬完成挖掘工作。

　　据日本广播协会电视台、福岛广播公司电视台等媒体6日报道，在清理和撤掉隧道内的设备和材料后，东京电力公司从5日下午开始向海底隧道内灌注海水，当地时间6日5时左右完成约6000吨海水的灌注作业。

　　报道说，海底隧道的排放机制是，将陆上排入的经稀释后的核污染水，通过灌满海水的隧道输送到海上的排水口。东京电力公司表示，还有一些与排放相关的设施尚未完工，例如用于排放前暂时储水的水槽等，计划6月底前完成全部工程。

　　日本政府2021年4月13日正式决定，将福岛第一核电站上百万吨核污染水过滤并稀释后排入大海。尽管日本渔业团体、部分地方官员等强烈反对这一处理方案，中国、韩国等邻国也强烈反对和质疑，日本政府依然无视反对声音。2023年1月，日本政府将福岛核污染水的排放时间定为“今年春夏之际”。

(责编：崔越、常红)

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