新华社纽约6月5日电 综述：主要产油国减产措施助推国际油价上涨

新华社记者刘亚南

由于石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国4日宣布新的减产措施，国际原油期货价格5日一度走高，但受市场整体避险情绪影响，最终当天油价涨幅有限。

截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨0.41美元，收于每桶72.15美元，涨幅为0.57%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.58美元，收于每桶76.71美元，涨幅为0.76%。

欧佩克4日发布公告说，当天举行的欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议决定将成员国日均原油产量配额从2022年11月至2023年12月的4185.6万桶调整至2024年1月至12月的4046万桶。

此外，沙特阿拉伯能源部当天发布公告说，7月沙特将日均额外减产100万桶。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼表示，将采取一切必要措施保证市场稳定。

由于油价在此前两个交易日已经明显上涨，当天的减产消息未能支撑油价持续显著上涨，市场呈现出一定的获利了结态势。

吕斯塔德能源公司高级副总裁乔治·莱昂表示，减产措施很可能在短期内推高油价，但后续影响将取决于沙特是否会延长减产。莱昂认为，减产可能给产油国带来更多挑战，因为高油价将推高西方刚开始回落的通胀，进而促使有关央行继续加息，对全球经济和石油需求不利。

虽然产油国不断采取措施提振油价，但市场对今后几个月的油价走势看法不一。

瑞银集团报告说，沙特减产等利好消息将在下半年为油价提供支撑。石油仍是受市场偏爱的投资产品，预计今年年底布伦特油价将处于每桶95美元水平。

花旗银行全球大宗商品负责人埃德·莫尔斯则表示，此次会议上沙特未能说服所有产油国采取措施提振油价，同时全球主要消费市场需求疲软，后市石油供应增幅可能比需求增幅大得多，油价甚至可能跌至每桶70美元下方。

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