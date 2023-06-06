人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第三届中国—非洲经贸博览会将首次权威发布中非贸易指数

2023年06月06日16:17 | 来源：新华社
小字号

　　新华社长沙6月6日电（记者张玉洁、张晨光）记者从湖南省人民政府新闻办公室6日召开的新闻发布会上获悉，第三届中国—非洲经贸博览会将于6月29日至7月2日在长沙举办，会期内将首次权威发布中非贸易指数，以数字化、科学的评价体系，为企业开展对非经贸合作提供“晴雨表”。

　　本届博览会以“共谋发展、共享未来”为主题，主会场、主展馆、分展馆分别设在长沙国际会议中心、长沙国际会展中心和中非经贸合作促进创新示范园（湖南高桥大市场）；贝宁、刚果（金）、马达加斯加、马拉维、摩洛哥、莫桑比克、尼日利亚、赞比亚等8个非洲国家担任主宾国，山东省、湖北省担任主题省。

　　会期内将安排各类活动超40场，议题涵盖绿色基建、海关检疫、医药卫生、农食产品、轻工纺织、产业园区、妇女青年、职业教育等多个合作领域。博览会将首次设立中非高质量共建“一带一路”成果展区，全面展示新时代中非经贸合作新成果；首次设立中非妇女创新创业成果展，集中展现中非在妇女领域合作新成就；还将继续发布中非经贸关系报告，系统梳理近年来中非经贸合作取得新进展，展望未来合作新趋势。此外，人民币在非洲使用报告、“百企千村”中国企业在非履行社会责任经典案例等近20项成果将集中发布。

　　湖南省商务厅厅长沈裕谋介绍，本届博览会在疫情防控平稳转段后全面恢复线下举办。截至6月5日，已有50个非洲国家和8个国际组织报名参会。

　　在中非各方积极参与下，博览会已于2019年和2021年成功举办两届，共吸引53个非洲国家、10余个国际组织、我国31个省区市、29个中央部委和机构、200余家央企及子公司，以及上千家中非企业、商协会和金融机构参会参展，累计签署合作项目或协议216个。

(责编：崔越、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部