新华社长沙6月6日电（记者张玉洁、张晨光）记者从湖南省人民政府新闻办公室6日召开的新闻发布会上获悉，第三届中国—非洲经贸博览会将于6月29日至7月2日在长沙举办，会期内将首次权威发布中非贸易指数，以数字化、科学的评价体系，为企业开展对非经贸合作提供“晴雨表”。

本届博览会以“共谋发展、共享未来”为主题，主会场、主展馆、分展馆分别设在长沙国际会议中心、长沙国际会展中心和中非经贸合作促进创新示范园（湖南高桥大市场）；贝宁、刚果（金）、马达加斯加、马拉维、摩洛哥、莫桑比克、尼日利亚、赞比亚等8个非洲国家担任主宾国，山东省、湖北省担任主题省。

会期内将安排各类活动超40场，议题涵盖绿色基建、海关检疫、医药卫生、农食产品、轻工纺织、产业园区、妇女青年、职业教育等多个合作领域。博览会将首次设立中非高质量共建“一带一路”成果展区，全面展示新时代中非经贸合作新成果；首次设立中非妇女创新创业成果展，集中展现中非在妇女领域合作新成就；还将继续发布中非经贸关系报告，系统梳理近年来中非经贸合作取得新进展，展望未来合作新趋势。此外，人民币在非洲使用报告、“百企千村”中国企业在非履行社会责任经典案例等近20项成果将集中发布。

湖南省商务厅厅长沈裕谋介绍，本届博览会在疫情防控平稳转段后全面恢复线下举办。截至6月5日，已有50个非洲国家和8个国际组织报名参会。

在中非各方积极参与下，博览会已于2019年和2021年成功举办两届，共吸引53个非洲国家、10余个国际组织、我国31个省区市、29个中央部委和机构、200余家央企及子公司，以及上千家中非企业、商协会和金融机构参会参展，累计签署合作项目或协议216个。

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