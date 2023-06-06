美国财政部官员近日表示，美国政府正在考虑限制美国的投资和技术流向中国先进半导体、人工智能和量子计算等领域的企业。这种违背经济规律、损人不利己的行径，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，侵蚀全球高效合作根基，威胁全球产业链供应链稳定，危害世界经济复苏发展。

近年来，美国一些政客对华“焦虑症”愈发严重。他们看到中国发展壮大起来，就把中国当作假想敌，以冷战零和思维看待中美关系。这直接导致美国政府昏招频出，经济负担日益沉重，国内问题越来越多。包括美国在内的国际社会有识之士不止一次就中美关系发出理性声音。美国前财长萨默斯表示，美国应该专注于建立自身的经济优势，而非攻击中国。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界银行前首席经济学家戈德伯格等人士也呼吁美反思对华经济战。

美国政府所作所为为何不得人心？因为它背离了美国产业界的真实意愿和利益。近日，美企高管纷纷开启中国行。特斯拉首席执行官马斯克明确表示反对“脱钩断链”，道出了不少美国企业界人士的心声。过去几年，特斯拉深耕中国市场，成果显著。2022年，特斯拉上海工厂全年交付量达到71万辆，超过其全球交付量的一半。美国一些人“妄图”单方面切断彼此贸易往来，强行切割中美科技交流和互动，将损害美国企业的丰厚收益。

“脱钩断链”不得人心，还因为它忽视和悖逆经济全球化发展大势。数十年来，经济全球化促使产业链、价值链、供应链不断延伸拓展，生产要素全球流动，为世界经济提供强劲动力，汇聚成不可阻遏的全球化潮流。盲目打贸易战、科技战，人为“筑墙设垒”，强推“脱钩断链”，将付出巨大代价。国际货币基金组织警告，如果陷入严重的贸易碎片化，其长期成本将占全球产出的7%；如果加上技术脱钩，一些国家的损失可能高达国内生产总值的12%。

中美经贸关系的本质是互惠互利。中美不冲突、不对抗、和平共处，这是两国最基本的共同利益。中美两国经济深度融合，面临新的发展任务，需要从对方发展中获益，这也是共同利益。因此，双方必须发展好中美关系，既要“把准方向盘”，也要及时“踩刹车”，避免“危险驾驶”，还要善于“踩油门”，推进互利合作。

在日益互联的世界中，搞技术围堵等同于自我孤立。美方应当认真倾听理性声音，放弃零和思维，停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化。（本文来源：经济日报 作者：郭 言）

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