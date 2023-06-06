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总台记者观察丨美欲巩固与沙特关系 影响力下滑恐难如愿

2023年06月06日14:16 |
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在中东多国关系缓和的大背景下，美国显然有些“坐不住”了。美国国务院宣布，美国国务卿布林肯将于6月6日至8日访问沙特阿拉伯。而就在上个月，美国总统国家安全事务助理沙利文刚刚访问过沙特。在一个月时间里，美国对沙特进行两次高级别访问，这背后有什么目的？美国的目的又能否如愿？

总台记者 张亚宁：美国国务院在一份简短新闻稿中说，访问期间，布林肯将参加美国—海湾阿拉伯国家合作委员会部长级会议，商讨美方与海合会国家在中东地区安全、稳定、经济等方面的合作。有分析人士指出，美国国务卿布林肯此访的主要目的，还是希望能够在美沙分歧和不信任不断加深的敏感时期修复关系，从而加强美国对此地区国家的掌控，以谋取自身利益。但是最近一段时间的一系列事件表明，美国在地区国家尤其是沙特的影响力持续下滑，这恐怕将为布林肯此访蒙上阴影。

总台记者 张亚宁：美沙之间的巨大分歧在于俄乌冲突后美国希望沙特增加石油产量，稳定油价，沙特不仅拒绝增产，反而决定减产，引发美方不快。今年5月，沙特开始执行自愿将原油日产量削减50万桶。本月4日，“欧佩克+”会议后，沙特石油部宣布从7月起，沙特自愿减产原油量每日将再增加100万桶，为期一个月，并且还可以考虑延长。两次自愿减产后，到今年7月，沙特原油日产量将减至900万桶。

分析人士：沙特越来越奉行自主政策

分析人士指出，沙特此举表明，无论在政治还是经济政策上沙特越来越奉行自主的政策。也有分析人士指出，沙特减产原油也是考虑到受美国滥发货币影响，一方面国际经济形势和石油需求量并不乐观；另一方面，面对滥发货币造成的通货膨胀，石油出口国不得不采取措施平衡油价以求自保。

来源：央视新闻客户端

(责编：燕勐、徐祥丽)

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