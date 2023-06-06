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专访：“一带一路”倡议助力全球共同发展行稳致远——访瑞典“一带一路”研究所副所长阿斯卡里

2023年06月06日14:14 | 来源：新华网
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新华社北京6月6日电 专访：“一带一路”倡议助力全球共同发展行稳致远——访瑞典“一带一路”研究所副所长阿斯卡里

新华社记者辛俭强

瑞典“一带一路”研究所副所长侯赛因·阿斯卡里近日在访问中国期间接受新华社记者采访时表示，中国提出的“一带一路”倡议，具有全球性影响和历史性意义，有利于实现全球共同发展，为消除贫困、推动可持续发展、促进国际和平合作铺平了道路。

回顾“一带一路”倡议取得的发展成就，阿斯卡里说，过去十年，在共建“一带一路”过程中形成的经济发展与合作模式具有强大的吸引力。150多个国家和30多个国际和地区组织的加入就是有力证明。

谈及“一带一路”倡议对共建国家的促进作用，阿斯卡里认为，“一带一路”倡议强调各国和各大洲之间互联互通对经济发展和贸易的重要性。在短时间内，中国公司参与建造了大量铁路和公路、港口、发电厂、水管理和卫生系统、医疗保健和教育设施等，共建国家民众从中受益匪浅。

在他看来，“一带一路”倡议的实施不仅为共建国家提供了基础设施建设融资，还培养了大批技术工人，填补了这些国家技术型劳动力的缺口。中国不断推进与共建国家的教育交流，大量留学生得以赴中国学习，促进了共建国家的技术革新。

阿斯卡里认为，世界正经历百年未有之大变局，“一带一路”倡议的提出与实施，为实现世界繁荣稳定提供了崭新视角。

针对美方所谓“一带一路”造成“债务陷阱”的说法，阿斯卡里表示，研究表明这完全是捏造的虚假叙事，根本没有事实依据。他指出，中国提供的贷款主要用于“一带一路”共建国家的基础设施建设和其他部门的投资，目的是提高其社会生产力和偿还债务能力。此外，中国提供的基础设施项目贷款是长期的，且利率较低。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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