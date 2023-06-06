新华社伊斯兰堡6月6日电（记者姜江 王欢）为纪念共建“一带一路”倡议提出10周年，“星月之路·中国当代艺术交流展”伊斯兰堡巡展5日在位于巴基斯坦首都的伊斯兰堡美术馆开幕，约100幅来自中国和巴基斯坦的美术作品将在此展出一个月，以增进两国文化艺术交流。

巴基斯坦规划、发展与特别项目部长阿赫桑·伊克巴尔在开幕仪式上说，巴中两国都是令人尊敬的文化守护者，双方在手工艺、音乐和戏剧方面有许多共通点，两国文化机构应在相关领域加强交流。

伊克巴尔在参观展览时进一步表示，此类艺术与文化交流活动能够为当地的创意经济发展注入活力，并为实现地区和平发展提供助力。

本次巡展的策划人、苏州工艺美院美术馆副馆长、拉合尔教育大学特聘教授杨明在接受记者采访时说，今年是“中巴旅游交流年”，也是共建“一带一路”倡议提出10周年，在此时机举办民间文化交流活动，有助于中巴两国民心相通，推进中巴友好合作交流。

据杨明介绍，本次参展的中国艺术作品以中国画为主，还包括部分书法、油画、版画、雕塑以及工艺美术作品。

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