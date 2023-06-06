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中国培育钻石企业亮相北美最大珠宝展

2023年06月06日14:10 | 来源：新华网
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新华社美国拉斯维加斯6月5日电（记者高山 黄恒）2023年美国拉斯维加斯珠宝展5日闭幕。从华光初现的毛坯裸钻到熠熠生辉的钻石首饰，多家中国培育钻石企业纷纷拿出各具特色的产品，在展会上吸引来自世界各地的客商。

作为北美地区最大珠宝行业盛会，拉斯维加斯珠宝展2022年吸引了来自全球130多个国家和地区的超过1.7万名业内人士参加。据主办方初步估计，今年展会吸引约3万人参加。

在近年来市场规模迅速扩张的培育钻石领域，中国企业迅速崛起。力量钻石股份有限公司、唐合科技和宝锐特等50多家中国企业亮相为期四天的本届展会。

培育钻石又称合成钻石，是采用人工方法模拟天然钻石结晶特点生成并制造的钻石。发布于今年3月的一份国际行业研究报告显示，全球培育钻石市场规模2022年已经超过224亿美元，预计到2028年将超过370亿美元。

据参会人士介绍，中国是培育钻石重要生产国，美国是培育钻石最大市场。

内蒙古唐合科技董事长唐暻晶对新华社记者表示，中国在培育钻石生产领域有自己的技术特点和优势，培育钻石市场的壮大带来更多机遇。

她说，这是公司第一次参加拉斯维加斯珠宝展，“这次中国企业来了不少，大家齐心协力提升中国品牌和产品的市场知名度、认可度”。

国内最大培育钻石企业之一、河南省力量钻石股份有限公司市场总监周智华对记者表示，国际培育钻石产业发展很快，中国企业正实现从初级毛坯原料生产到成品制造的进阶，通过打通全产业链来开拓国际和国内市场。

“我们通过创新提高技术水平，以更高质量的钻石打入国际市场，将给消费者带来更多选择。”周智华说。

美国俄亥俄州一家珠宝公司的业务负责人凯坦·乔达尼在力量钻石展区仔细查看展品。他对记者表示，已经与这家中国企业合作多年，“他们的产品质量很高，无论我们需要什么规格的培育钻石，他们都可以迅速满足需求。希望与他们保持长期合作”。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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