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专访：洪中建交后双边合作成果丰硕、未来可期——访洪都拉斯总统府事务部部长帕斯托尔

2023年06月06日14:06 | 来源：新华网
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新华社特古西加尔巴6月5日电 专访：洪中建交后双边合作成果丰硕、未来可期——访洪都拉斯总统府事务部部长帕斯托尔

新华社记者陈昊佺 吴昊

洪都拉斯总统府事务部部长（即内阁首席部长）鲁道夫·帕斯托尔日前在首都特古西加尔巴接受新华社记者专访时表示，今年3月26日洪中建交以来，两国已取得多项合作成果，随着两国关系深入发展，未来将会有更多合作机遇。

帕斯托尔指出，近期洪媒体、经贸等多个代表团陆续访华，推动两国人民相互了解，共寻合作机遇，“合作进展令人振奋”。

帕斯托尔指出，中国提出的共建“一带一路”倡议契合洪方需求。“一带一路”倡议框架下的基础设施建设合作将助力洪方充分发挥交通区位优势、把握经济发展机遇，目前双方已有多家企业在基础设施合作等方面达成协议。

帕斯托尔表示，洪中两国都有悠久的历史文明，双方在科潘古城玛雅文明遗址的考古合作，生动展现了双边人文交流合作成果。

他说：“中国在考古领域的学术和技术资源丰富。科潘仅是洪都拉斯玛雅文明遗产的一角。我希望洪中考古合作能进一步推动两国人文交流。”

帕斯托尔还指出，在洪中交往过程中，媒体发挥着重要作用。随着双方媒体合作不断深化，两国关系的民意基础将更加牢固。

帕斯托尔说，目前洪都拉斯在推动落实“国家重建计划”，洪政府充分认识到在发展过程中可能面临的挑战，希望中国能帮助洪方打造更加繁荣、公平、包容的未来。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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