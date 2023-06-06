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相互成就 共同发展：第三届中德科技论坛持续深化中德合作

2023年06月06日10:47 |
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5月24日，第三届中德科技论坛在历史文化名城、海上丝绸之路的起点——福建泉州开幕。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长、中科院院士丁仲礼出席开幕式并致辞

全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长、中科院院士丁仲礼出席开幕式并致辞

全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长、中科院院士丁仲礼出席开幕式并致辞。丁仲礼表示，中德科技论坛是欧美同学会围绕“民间外交的生力军”定位，发挥留学人员独特优势，推动中德两国科技交流和民间交往举办的重要品牌活动。他对此次论坛提出三点建议，一是增进中德民间友好的氛围。二是深挖中德科技合作的潜力。三是支持多边主义的共同理念。

国务院侨务办公室主任陈旭发表视频致辞。陈旭指出，中德友谊源远流长。相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢，是中德关系的主流和正道，也是中德合作最宝贵的经验。希望双方从两国人民和世界人民根本利益出发，进一步挖掘中德合作的巨大潜力，发挥各自优势，扩大双向开放，持续深化务实合作，拓宽两国民间交往渠道，不断增进两国民众特别是年轻一代相互了解和友谊，促进文明交流互鉴。

德国联邦议院前副议长、德中议会小组主席、前联邦内政部长汉斯－彼得·弗里德里希视频致辞

德国联邦议院前副议长、德中议会小组主席、前联邦内政部长汉斯－彼得·弗里德里希视频致辞

德国联邦议院前副议长、德中议会小组主席、前联邦内政部长汉斯－彼得·弗里德里希在视频致辞中表示，今天是全球化的世界，大家所面临的挑战是一样的，希望借助论坛，大家能就共同面对的问题进行广泛交流和分享，人类的发展要借助科技，但更重要的是合作。

中共福建省委书记、省人大常委会主任周祖翼致欢迎辞

中共福建省委书记、省人大常委会主任周祖翼致欢迎辞

周祖翼代表省委、省政府对论坛的召开表示热烈祝贺。他表示，我们真诚期待以此次论坛为契机，与德国科技界、企业家朋友一道，贯彻落实两国领导人重要共识，深化科技创新交流合作，携手开展关键核心技术联合攻关，携手打造科创合作平台载体，携手加强人才交流培养，共同推动双方科技合作之路越走越宽。

中国德国友好协会会长、中国驻德国前大使史明德致辞

中国德国友好协会会长、中国驻德国前大使史明德致辞

中国德国友好协会会长、中国驻德国前大使史明德说，维护好发展好中德两国关系，不仅有利于两国和两国人民，也有利于为动荡的世界注入更多和平稳定发展的正能量，期待双方在相互尊重的基础上共同发展，相互成就。

德国驻广州总领事鲁彦致辞

德国驻广州总领事鲁彦致辞

德国驻广州总领事鲁彦说，德中建交50年来，双方在科技、经济等方面的各项合作给双方都带来了巨大的利好。德中双方保持对话是非常重要的，是深化和加深合作的基础，希望双方能进一步加强合作交流，共同发展，共享未来。

中德双方嘉宾在前排就座

中德双方嘉宾在前排就座

德中联盟联邦总会主席、前联邦总理府国务秘书、联邦政府发言人奥托·豪泽

德中联盟联邦总会主席、前联邦总理府国务秘书、联邦政府发言人奥托·豪泽

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼

德国学术交流中心北京代表处首席代表施露丝

德国学术交流中心北京代表处首席代表施露丝

中国德国商会华南及西南地区执行董事兼董事会成员马廷坤

中国德国商会华南及西南地区执行董事兼董事会成员马廷坤

科技部国际合作司司长戴钢

科技部国际合作司司长戴钢

德中联盟联邦总会主席、前联邦总理府国务秘书、联邦政府发言人奥托·豪泽，德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼，德国学术交流中心北京代表处首席代表施露丝，中国德国商会华南及西南地区执行董事兼董事会成员马廷坤，科技部国际合作司司长戴钢，欧美同学会秘书长王丕君，欧美同学会副秘书长滕剑峰出席开幕式。开幕式由王丕君主持。

欧美同学会秘书长王丕君出席并主持开幕式

欧美同学会秘书长王丕君出席并主持开幕式

王丕君在主持时表示，我们有理由相信通过举办科技论坛这样的民间交流活动，一定能够增进两国对彼此国情的深度认知，持续增进对加强科技等利国利民合作的现实与长远意义的认知，进而为两国的经济发展、文明进步增砖添瓦，为两国人民的福祉作出我们这一代人应有的历史新贡献。

开幕式后，奥托·豪泽、米夏埃尔·舒曼、施露丝、马廷坤、戴钢以及中国科学技术大学常务副校长、欧美同学会副会长、德奥分会会长潘建伟，九牧集团董事局主席林孝发等7位中德嘉宾分别作主旨演讲。

论坛现场

论坛现场

来自中德双方的企业家、科学家、政商学界代表，中央有关部门负责同志、福建省泉州市有关方面的嘉宾，地方留学人员代表以及媒体嘉宾等200余人参加开幕式。

平行论坛演讲嘉宾

当日下午，“数字经济与智能制造”“新能源与汽车产业发展”和“生命科学与新医药”三个平行论坛同时举行，30余位中德政、商、学、企业界精英和专家围绕科技前沿、产业发展、中德合作等方面展开对话交流和经验分享。

此外，本次论坛还设计了3条考察路线，邀请中德双方嘉宾前往泉州有关产业园区、高新企业、科研院所考察交流，促进与会嘉宾在福建找到科技合作、投资兴业的方向和契机。

据介绍，本届论坛由欧美同学会(中国留学人员联谊会)主办，中国德国友好协会联合主办，福建省泉州市人民政府承办。

第三届中德科技论坛以“携手共创中德科技合作新未来：相互成就 共同发展”为主题，搭建两国科技界人士交流与对话的民间平台，共同探讨新形势下中德科技合作共赢的新路径、新模式，深化中德科技交流合作，增进两国友好互信。

为搭建可持续的中德两国科技与文化交流合作新平台，欧美同学会2018年10月在德国柏林举办了首届中德科技论坛，2019年11月在北京举办了第二届中德科技论坛。

来源 ：中新网、福建欧美同学会、《留学生》杂志

(责编：燕勐、徐祥丽)

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