参考消息网6月5日报道 乌干达《新景报》网站6月2日发表题为《中国的全球发展倡议对全球南方的意义》的文章，作者是乌干达发展观察中心研究员伊斯拉埃尔·穆希。全文摘编如下：

自1986年联合国大会通过《发展权利宣言》以来，中国始终支持将发展权作为首要权利。

这意味着人民只有在生活富足和国家发展的前提下，才最有可能享有人权。

当今全球南方的许多问题，如饥荒、贫困、政治动荡、流行病等，都与国家发展不足有关。南方国家缺乏推动全面发展所需的技术、制度、专业知识和资金。

因此，中国国家主席习近平2021年在第七十六届联合国大会期间提出的全球发展倡议，是朝着解决大部分南方国家所面临问题迈出的可喜一步。中国呼吁重新关注可持续发展。

通过将全球发展倡议与联合国可持续发展议程挂钩，中国表现出了与现有机构合作、推动重大变革的意愿。

这也非常符合北京互利共赢的原则。全球发展倡议倡导对发展问题“再聚焦”、对可持续发展目标“再承诺”、对全球伙伴关系“再提振”、对国际发展合作“再激活”。

该倡议的项目由中国国家国际发展合作署在中国外交部的协助下进行协调。

对中国来说，全球发展倡议代表了它与广大发展中国家之间的兄弟情谊和团结精神。

因此，全球发展倡议体现了中国对全球南方的善意，而这些国家必然会对这一善意的倡议表现出信任，因为它对所有参与者都具有重大意义。

中国希望通过全球发展倡议推动创新项目投资。创新和技术进步可以帮助发展中经济体获得更高的经济地位。

在全球南方，缺乏技术仍是一大难题，这意味着它们缺少与发达国家竞争所必需的工具。

2021年全球创新指数显示，最具创新力的前50个国家几乎都是发达国家或半发达国家，而排名靠后的大多是低收入、欠发达国家。

这一数据表明，全球技术领域存在明显的南北差距。全球发展倡议寻求缩小这一差距。

发展中国家在金融、工业、农业和教育等很多领域与发达国家存在较大的技术差距。

此外，世界银行2019年一份关于非洲减贫的报告显示，技术落后对非洲造成了显著的增长制约，报告预测，到2030年，全球90%的贫困人口将集中在非洲。

我认为，全球发展倡议有助于反驳很多类似的非洲末日预言。在中国的领导下，金砖国家正致力于共同迎接创新挑战。

此外，中国还倡导建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地、金砖国家数字经济伙伴关系框架和金砖国家职业教育联盟。

这一切都是为了推动人类未来的创造力进步。

全球发展倡议还寻求推动各国在发展项目融资、保护环境和应对气候变化方面加强国际合作。

发展中国家一直难以完成可持续发展目标，原因很简单，它们缺少解决这些问题的人力资源和财政能力。

全球发展倡议展示了中国对这些挑战的理解及其推动国际社会重新关注这些挑战的意愿。

中国一直强调要为贫困国家创造能够繁荣发展的沃土。它主张采取诸如减免债务和发展援助等干预措施，消除全球发展中的不平衡和障碍。

总之，全球发展倡议的意义不容低估。我们生活在一个严重不平等的世界，富国和穷国之间的差距不断扩大。全球南方的领导人面临着艰巨的任务。那就是坚定不移地追求发展，跟上世界其他国家的步伐。

中国愿意支持这一努力，这一点无可辩驳。全球发展倡议、全球安全倡议、“一带一路”倡议、中非合作论坛和其他一些计划都表明了中国对世界其他国家的善意。

未来可能并不确定，但国际合作可以让人类不至于失去希望。这就是全球发展倡议对全球南方的意义。

来源：参考消息网

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