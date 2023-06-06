参考消息网6月6日报道 据美国《纽约时报》网站6月2日报道，为避免政府债务违约，美国民主党和共和党本周达成了协议。协议的一个特点是适度削减联邦预算中相对较小的部分。作为对全国31.4万亿美元债务负担增长的抑制，两党所达成的协议充其量不过是一个小小的突破。

这也表明，美国国会议员们要想很快达成共识争取在明显减少该国债务负担问题上取得重大突破，是多么困难——也许是不可能的。

目前没有明确的经济证据表明，当前的债务水平正在拖累经济增长。一些经济学家认为，债务水平上升将使企业更难借到贷款，从而损害经济增长；另一些经济学家则认为，将来政府借款成本不断上升可能引发快速通胀。

但华盛顿又开始假装在乎债务问题。可即便算上最近通过的开支削减计划，到这个十年结束时债务也将超过50万亿美元。现实情况也是，美国政治的根本驱动力仍都指向美国举债更多而不是更少。

美国参议院周四通过了将债务上限暂缓两年生效的两党协议，实际上确定了这一时期的总体可自由支配开支的水平。根据国会预算办公室的数据，该协议10年内将使联邦开支削减1.5万亿美元，基本上冻结了原本明年预计将增加的部分资金，然后将2025年的开支增幅限制在1%以内。

但即使有了这些节省，该协议也提供了明确的证据，表明美国的整体债务负担近期不会减小。

共和党人以债务负担不断增加为由拒绝提高债务上限，否则有债务违约和金融危机的风险，除非美国总统拜登同意采取措施减少未来的赤字。但来自白宫和众议院共和党领导层的谈判代表只能同意从非国防可自由支配开支中进行大量节省。

在谈判初期，两党都排除了对社会保障和医疗保险进行改革的可能性。社会保障和医疗保险可是未来十年联邦开支增长的两大驱动因素。随着“婴儿潮”一代退休后有资格享受福利，预计10年内社会保障和医疗保险的费用将飙升。

美国众议院议长麦卡锡的谈判代表实际上阻断了债务等式的另一半：收入。他们断然拒绝了拜登提出的通过对企业和高收入者征收新税收来筹集数万亿美元资金的主张，双方最后同意削减对国家税务局的拨款。本来该局通过打击偷税漏税行为预计会收入更多的资金。

相反，共和党人试图把不断增加的国债说成仅仅是开支问题，而不是税收问题，尽管自本世纪初以来，两党的减税措施使债务增加了数万亿美元。

现在，美国联邦债务总额从2011年的不到15万亿美元增加了一倍多，增至31.4万亿美元。债务如此增长对经济的表现还没有产生明显的影响。但随着“婴儿潮”一代退休后从政府那里领取更多福利，预计今后10年里联邦债务总额将继续增加。国会预算办公室上月估计，到2033年，公共持有的债务占经济总量的比重将比现在高出近20%。

即使根据新协议的慷慨条款(假定国会将在整整10年的时间里实际锁定两年的开支削减)，债务增长也只会下降几个百分点。

华盛顿一些推动减债的团体称赞两党达成的协议是朝减少美国对借贷资金依赖达成更大妥协迈出的第一步。但是，麦卡锡和拜登都没有对这些团体想要的东西表示出任何兴趣：大幅削减退休项目开支并增加税收。

来源：参考消息网

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