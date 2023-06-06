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开通运营18个月 中老铁路交出亮眼成绩单

2023年06月06日09:47 |
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记者从中国铁路昆明局集团获悉，截至6月3日，中老铁路开通运营满18个月，呈客货两旺态势，累计发送旅客1640万人次、货物2100万吨，安全运输保持稳定，黄金运输通道作用日益凸显，为便利两国民众出行、促进贸易往来发挥了积极作用，也为地区国家共享互联互通带来新机遇。

中老铁路是高质量共建“一带一路”的标志性工程。自2021年12月3日开通运营以来，中老两国铁路部门坚持高标准、可持续、惠民生的目标，全力维护好、运营好中老铁路，客货运输持续增长，服务品质显著提升，辐射效应不断增强，中老铁路已成为中老人民的发展路、幸福路、友谊路。今年4月13日，在中老两国的积极推动下，中老铁路昆明南站、万象站双向对开国际旅客列车，昆明至万象实现当日通达。国际旅客列车开行1个多月来，共运送28个国家出入境人员超2万人次。

中老铁路在中国和东盟间构建起一条便捷国际物流大通道，运输时间和物流成本大幅压缩，运输需求十分旺盛。铁路部门加强货物运输组织，持续打造“澜湄快线”货运品牌，探索培育“中老铁路+中欧班列”“中老铁路+西部陆海新通道班列”等铁路国际联运新模式；加强与海关部门沟通协调，积极推行快速通关和转关模式，压缩货物通关时间。充分发挥磨憨铁路口岸进境水果指定监管场地作用，组织开行老挝、泰国等东盟国家的优质水果冷链专列，累计运输进口水果2.3万吨，货值约5.6亿元。

中老铁路开通运营18个月来，促进了区域互联互通和互利共赢，为沿线经济社会高质量发展注入了强劲动力。目前，国内25个省（区、市）相继开行了中老铁路跨境货物列车，货物运输已覆盖老挝、泰国、缅甸等“一带一路”沿线国家和地区，货物品类由开通初期的化肥、百货等10多种扩展至电子、光伏、冷链水果等2000多种，形成了稳定高效的黄金运输通道。

（总台记者 刘文杰）

来源：央视新闻客户端

(责编：燕勐、徐祥丽)

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