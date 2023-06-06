人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：阿盟代表团到新疆实地参访 感受当地民众实实在在的幸福生活

2023年06月06日09:44 |
小字号

6月5日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，阿拉伯国家联盟代表团日前访问了新疆，发言人能否介绍相关情况?

汪文斌介绍，5月30日至6月2日，阿拉伯国家联盟代表团赴新疆维吾尔自治区参访，来自埃及、沙特、阿尔及利亚等16个阿拉伯国家和阿盟秘书处的30余名官员参加。访疆期间，代表团参访了乌鲁木齐、喀什，参观了清真寺、经学院、当地企业、古城老街、反恐与去极端化斗争主题展，在当地清真寺与信众一起做礼拜，感受当地民众实实在在的幸福生活。

汪文斌说，代表团成员表示，通过此次参访看到了中国新疆的繁荣景象，对中国发展模式取得的卓越成就，特别是脱贫攻坚伟大胜利表示由衷敬佩；他们看到的新疆与一些西方媒体描绘的完全不一样，新疆社会和谐，经济繁荣，各族人民和睦相处，各项事业加快推进，新疆穆斯林依法自由行使自己的民族宗教权利，所谓“种族灭绝”“宗教迫害”等言论完全是谎言；阿拉伯国家赞赏中方关怀包括新疆穆斯林在内的少数族群的努力，将继续坚定支持中方维护新疆发展和稳定。

汪文斌表示，阿拉伯国家在涉疆问题上始终秉持正义立场。阿盟代表团到新疆实地参访的真实感受再次充分证明，谎言掩盖不了真相，操弄涉疆问题抹黑中国的险恶图谋不得人心，注定不会得逞。中方真诚欢迎各国朋友多到新疆走一走、看一看，亲身感受大美新疆的繁荣、稳定与和谐。

（总台央视记者 吴汶倩 孔禄渊）

来源：央视新闻客户端

(责编：燕勐、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部