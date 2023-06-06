6月5日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，阿拉伯国家联盟代表团日前访问了新疆，发言人能否介绍相关情况?

汪文斌介绍，5月30日至6月2日，阿拉伯国家联盟代表团赴新疆维吾尔自治区参访，来自埃及、沙特、阿尔及利亚等16个阿拉伯国家和阿盟秘书处的30余名官员参加。访疆期间，代表团参访了乌鲁木齐、喀什，参观了清真寺、经学院、当地企业、古城老街、反恐与去极端化斗争主题展，在当地清真寺与信众一起做礼拜，感受当地民众实实在在的幸福生活。

汪文斌说，代表团成员表示，通过此次参访看到了中国新疆的繁荣景象，对中国发展模式取得的卓越成就，特别是脱贫攻坚伟大胜利表示由衷敬佩；他们看到的新疆与一些西方媒体描绘的完全不一样，新疆社会和谐，经济繁荣，各族人民和睦相处，各项事业加快推进，新疆穆斯林依法自由行使自己的民族宗教权利，所谓“种族灭绝”“宗教迫害”等言论完全是谎言；阿拉伯国家赞赏中方关怀包括新疆穆斯林在内的少数族群的努力，将继续坚定支持中方维护新疆发展和稳定。

汪文斌表示，阿拉伯国家在涉疆问题上始终秉持正义立场。阿盟代表团到新疆实地参访的真实感受再次充分证明，谎言掩盖不了真相，操弄涉疆问题抹黑中国的险恶图谋不得人心，注定不会得逞。中方真诚欢迎各国朋友多到新疆走一走、看一看，亲身感受大美新疆的繁荣、稳定与和谐。

（总台央视记者 吴汶倩 孔禄渊）

来源：央视新闻客户端

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