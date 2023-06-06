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首届中国（德国）贸易博览会在德国埃森市开幕

2023年06月06日08:54 | 来源：新华网
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　　新华社德国埃森6月5日电（记者单玮怡）首届中国（德国）贸易博览会5日上午在德国埃森展览中心开幕，超过500家中国企业赴德参展。

　　据主办方介绍，中国（德国）贸易博览会的参展商全部来自中国，该博览会是专为中国企业与欧洲伙伴推动海外贸易与投资的展览平台。参展商来自工业机械、建材五金、纺织服装、电子产品等8个行业领域，由欧洲贸易商和商务代表等组成的参观者人数预计超过2万。

　　德国埃森市市长托马斯·库芬在开幕式致辞中说，首届中国（德国）贸易博览会选址于埃森市，令他非常欣喜和期待。他说，埃森所在的德国鲁尔区被誉为“德国工业的心脏”，在促进工业发展、国际贸易和人文交流方面有良好传统，相信中国（德国）贸易博览会将成为中国企业和德国贸易伙伴交流合作的理想平台。

　　德国埃森展览中心首席执行官奥利弗·库特表示，中国（德国）贸易博览会展览面积超过1.5万平方米，通过展示中国产品和创新理念推动贸易投资，促进深层次交流与理解，为双边经贸合作提供重要助力。作为德国十大展览中心之一，德国埃森展览中心坚定支持并推动贸易全球化良性发展。

　　中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国在致辞中说，期待中德企业充分发挥各自比较优势，促进中德经贸共同发展，同时也可以联合开发发展中国家等第三方市场，为新时期中德全方位战略伙伴关系深入发展注入新动力，为世界经济复苏提供助力。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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