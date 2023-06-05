新华社吉隆坡6月5日电 通讯：中华文化在吉隆坡国际书展绽放异彩

新华社记者毛鹏飞 汪艺

为期10天的第40届吉隆坡国际书展4日闭幕。中国是本届书展的主宾国，30多家中国出版单位精心准备的上万册精品图书和30多场文化交流活动为马来西亚读者带来一场中华文化盛宴。

在主宾国展区，《习近平著作选读》《习近平谈治国理政》和“足迹”系列图书等中外文版图书摆在最显著的位置。在主宾国活动期间举行首发式的《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》英文版吸引了大批读者。参与《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》英文版出版的印度通用出版社总裁考沙尔·戈亚尔说：“这本书内容丰富、形式新颖，为读懂当代中国打开了‘思想之门’。”

出版《习近平讲故事》尼泊尔文版的尼泊尔当代出版公司总裁基兰·高塔姆长期关注中国的发展。他说，习近平主席的著作让海外读者理解中国发展道路，为其他国家发展提供借鉴。

主宾国展厅外，在“简牍”装饰背景之上，一幅动态的《千里江山图》吸引不少人驻足欣赏。展厅内，公众可以阅读精品书籍、体验中国艺术、观看图片展览、参加交流活动……来一场沉浸式中华文化之旅。

来自柔佛州的13岁中学生张宇泓捧着一本厚厚的中国古建筑书籍，与同学们一起聆听中国建筑出版传媒有限公司图书出版中心主任吕胜的讲解。

“我很喜欢这本书。马来西亚也有很多中国风格的建筑，虽然经常见到，但我并不懂得这些建筑上的细节包含着这么丰富的传统文化。”张宇泓说。

在中国传统木版画艺术互动展台，参观者络绎不绝。中国国家版本馆展览部主任吴笑天示范教授观众印制以中国牡丹和马来西亚国花扶桑花为主要图案的双色木版画和单色“福”字木版画，马来西亚观众纷纷尝试。

马来西亚旅游、艺术和文化部长张庆信在展台观摩后表示，希望中国国家版本馆能到马来西亚举办中国传统木版画艺术交流、培训、展览活动。

“中国历代绘画大系”特展亮相主宾国系列活动，立体独特的展现方式让观众沉浸于中国古代绘画艺术之美。

马中文化艺术协会副秘书长陈楷枢慕名而来。他在仔细翻阅“大系”实体画册后，不禁赞叹：“编纂这套书籍是一个伟大的工程，其艰辛过程震撼人心，取得的成就利在千秋！”

陈楷枢表示，中国主宾国展区不管是展厅设计、书籍展览、交流活动，都给马来西亚观众留下深刻印象，希望这样的活动越来越多，进一步密切马中人文交流。

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