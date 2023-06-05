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通讯：泰国环境卫士向海洋垃圾“宣战”

2023年06月05日18:29 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷6月5日电 通讯：泰国环境卫士向海洋垃圾“宣战”

　　新华社记者宋宇

　　饮料瓶、塑料袋、食品包装和废弃的绳索……随着疫情后旅游业复苏，各种生活垃圾也重现在海岸和海洋。在6月5日世界环境日前夕，在泰国芭提雅的一处海滩上，几十名志愿者顶着烈日捡拾散落在数百米沙滩上的垃圾。

　　芭提雅海滩清理行动组织者、60岁的阿玛拉·威奇通对新华社记者说，与海洋打交道数十年，看到曾经纯净的沙滩上布满垃圾、海洋生物因误食塑料受伤，她十分痛心，因此义无反顾地走上环保之路。

　　威奇通是前帆板运动员，基于对洋流和风向的了解，她能准确定位垃圾出现在沙滩的位置。自决心向海洋垃圾“宣战”以来，她已记不清究竟组织过多少次大大小小的海滩清理行动。

　　“许多学校经常询问是否可以加入我们的行动。现在，我每个月大约组织三次环保相关活动，因为每个人都想成为海洋保护的一分子。”威奇通说。

　　据介绍，目前这批志愿者中年龄最小的17岁，最大的已是耄耋之年。他们分工合作，有人收集海滩上的垃圾，有人专门对付缠在红树林根部难以清理的绳索。随后，大家将收集好的垃圾集中分类，再按照类别送往不同目的地处理。

　　坚持参与环保行动近6年的志愿者比布对记者说，阻止海洋塑料污染刻不容缓，“清理垃圾的行动虽小却有力量，任何人只要愿意都可参与其中”。

　　根据联合国贸易和发展会议最新报告《2023年贸易和环境回顾》，每年大约有1100万吨塑料流入海洋。垃圾泛滥已经严重破坏海洋环境、威胁海洋生物的生存，也进一步威胁到人类的生活。

　　泰国污染控制部的数据也显示，2022年该国共产生2570万吨固体废弃物，同比上升2.8%。因外卖和网购盛行，一次性塑料包装的使用让这一问题雪上加霜。该部门预测，随着游客数量稳步上升，泰国垃圾总量还将持续增加。

　　泰国农业大学渔业学院海洋生态学家通·探龙那瓦沙瓦指出，虽然志愿者不停地收集被冲上岸的可见垃圾，但相当一部分的海洋垃圾仍然沉没于海底，永远不会被完全清理。他说：“解决海洋垃圾的一个重要途径是通过强制性的废物管理，对生产低降解垃圾的企业征收费用，提高可降解和可回收产品的市场竞争力。”

　　泰国政府已启动一项关于废弃物管理的行动计划，旨在逐步淘汰一次性塑料制品和聚苯乙烯食品包装，还将于2025年起禁止所有塑料垃圾进口。

　　志愿者们同样意识到，要治理海洋垃圾，光靠海滩清理行动是“治标不治本”，他们现在更多地致力于扩大影响力，通过讲座、组织环保活动提高公众特别是年轻人的环境保护意识。

　　环保组织“垃圾清理英雄”芭提雅分部组织者之一的克朗通·讪亚恭说，他们与政府相关机构合作清理旅游区垃圾，得到了当地酒店、餐馆和个人的大力支持。希望接下来能吸引更多本地社区组织类似的活动，能让下一代从小建立对环境保护重要性的认知。

　　“这是一项艰苦的工作，我们必须一起完成，”威奇通说，“如果有更多人参与保护海洋，做同样的事情，10年后我们会拥有一个更好的世界。”

(责编：崔越、常红)

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