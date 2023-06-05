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综述：多国专家称赞“以竹代塑”倡议有助于全球治理塑料污染

2023年06月05日13:45 | 来源：新华网
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新华社北京6月5日电 综述：多国专家称赞“以竹代塑”倡议有助于全球治理塑料污染

新华社记者

6月5日是世界环境日，今年聚焦于“塑料污染解决方案”，旨在减少全球塑料污染。多国专家表示，中国政府与国际竹藤组织共同发起的“以竹代塑”倡议有助于全球治理塑料污染，为推动可持续发展做出积极贡献。

塑料污染是人类面临的最严重环境问题之一，也是联合国环境规划署关注的重要议题之一。2022年，中国与国际竹藤组织共同发起倡议，在全球深化“以竹代塑”合作，更好发挥竹子在代替塑料产品方面的作用。

联合国环境规划署数据显示，人类每年生产超过4亿吨塑料，每年约有上千万吨塑料垃圾流入海洋。塑料垃圾数量之多、分布范围之广、影响之大已引起各方关注。日益严重的塑料污染问题也威胁着人类健康。

美国国家人文科学院院士小约翰·柯布说，为了尽可能减少塑料污染，应当运用科学技术开发新的减少塑料使用的资源。寻找塑料替代品是从源头减少塑料使用、减轻塑料污染的有效途径，是全球应对塑料污染危机的当务之急。“以竹代塑”倡议有重要现实意义，为推动可持续发展做出积极贡献。国际社会应尽快在更大的范围采取行动，治理全球塑料污染。

世界自然基金会全球塑料政策负责人埃里克·林德比约认为，寻找塑料替代品非常重要，竹藤提供了一种解决方案，现在正是各方制定正确的具体措施和法规以实现必要变革的时机。

在专家看来，与塑料制品相比，竹子韧性好、可塑性强，生长周期短，种植便捷，具有替代塑料的天然优势。竹子作为绿色、低碳、速生、可再生、可降解的生物质材料，在包装、建材等多个领域可直接替代部分不可生物降解的塑料制品。以竹代塑，可以增加绿色竹产品的使用比例，减少塑料污染。

竹子可以通过多种方式减少温室气体排放：竹子生长速度快，固碳能力强；竹制耐用品可长时间储存碳，在整个产品生命周期都保持低水平甚至零级别碳足迹；竹子可以替代木材以及高耗能、高排放的塑料、混凝土和钢材等，从而减少温室气体排放。小到一次性饮料吸管，大到数公里长的排水管道……在技术加持下，竹制品在包装、建筑、运输、化工等众多领域，正寻求取代塑料制品的统治地位。

日本东北大学东北亚研究中心教授明日香寿川说，整体来看，以竹子代替塑料可以削减化石燃料的使用，有助于实现二氧化碳减排。

国际环保组织“气候脆弱论坛”专家咨询小组副主席雷纳托·康斯坦丁诺说，从可持续发展角度来说，相比石油和塑料等材料，竹藤等传统材料更有优势。气候变化正对人类构成严峻挑战，分享使用传统材料的心得也是一种顺应时代的做法。

菲律宾环保倡议人士冯·埃尔南德斯说，为减少塑料制品的生产和使用，用竹子等天然、可持续材料作为替代品是正确方向。大家欢迎“以竹代塑”倡议，期待中国政府继续支持全球减塑行动。

巴西中国问题研究中心主任、经济学家罗尼·林斯指出，竹藤产业发展迅速，竹藤是很多塑料产品的绝佳替代品。践行“以竹代塑”倡议，将有助于推动塑料产业投资创新，减少塑料污染对环境的影响。竹藤制品具有巨大的潜力，有望替代大量塑料制品，从而更好地发展绿色经济，营造一个更健康的世界。（参与记者：谭晶晶、张晓茹、王其冰、刘锴、谢照、王天聪、钱铮）

(责编：于洋、徐祥丽)

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