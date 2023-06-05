人民网中山6月5日电 （记者江琳）日前，由中国外文局主办的“第三只眼看中国·粤港澳大湾区”国际全媒体大赛颁奖典礼系列活动在广东中山举行。本届大赛共征集作品28217部，覆盖全球五大洲40多个国家和地区，经传媒、影视、互联网、国际传播等领域20余位中外籍专业评委进行三轮评审，最终评选出81部获奖作品。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明在颁奖典礼上表示，建设粤港澳大湾区，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。粤港澳大湾区已经成为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。“第三只眼看中国”是中国外文局“外国人讲中国故事”品牌建设的范例，过去五年来，致力于围绕多语种新媒体产品的创作与国际传播，搭建国内外、行业内外专家学者、专业机构、自媒体团队沟通交流、协同合作的平台。未来，中国外文局愿与国内外合作伙伴一起，挖掘创作出更丰富多彩的大湾区故事，开拓创新出更富国际传播实效的人文交流活动内容，共同谱写大湾区文化的精彩画卷，谱写中华文化走向世界的多彩篇章。

颁奖典礼上，多位外籍博主分享了自己的创作故事。来自委内瑞拉的自媒体博主Rafael Saavedra分享时说，大湾区融合了文化、创新和经济实力，作为科技创新的中心，吸引了来自世界各地的人才，也是不同传统、语言和习俗的大熔炉。大湾区高效的交通网络、现代化的设施和可持续的城市规划为世界其他地区树立了新的标杆。在这里生活的8年，让他更加深了对中国的理解和热爱。

Rafael Saavedra发言。中国外文局供图

本次活动由广东省人民政府新闻办公室、中山市人民政府支持，中山市人民政府新闻办公室、中山市互联网信息办公室、南方报业传媒集团对外传播中心、中国外文局煦方国际传媒承办。中国外文局副局长兼总编辑高岸明，中山市委常委、宣传部部长林锐熙，广东省委宣传部对外宣传与新闻发布处处长杨芳，纪录片导演、制作人周艳，中国传媒大学电视学院教授、博士生导师李智，中国摄影家协会理事、广东省摄影家协会副主席、澳门摄影学会会员大会主席郭敬文，有线宽频通讯有限公司内地及体育事务总监时刻以及大赛合作伙伴、获奖团队、相关省（区、市）代表200余人参加活动。

高岸明为一等奖开奖，并为获奖团队代表颁奖。中国外文局供图

“第三只眼看中国”品牌由中国外文局于2018年创办，并于2019年举办第一届国际短视频大赛，长期面向中外创作者团队、外籍主播、自媒体团队与个人，征集多语种、多形态的中国主题短视频，展现外国人观察中国的独特视角，记录外国人行走中国的精彩历程，聚拢世界各地的中国故事，呈现第三方视角下的中外融通。经过五年发展，“第三只眼看中国”已成为集多语种短视频创作、年度赛、专题赛、新媒体国际传播创享会、主题展映会等于一体的对外传播知名品牌。大赛于2021年发起的中国故事联盟机制，已与10余位外籍博主联合策划摄制了20余集多语种短视频，在海外社交平台广泛传播，并落地美联社、德新社、印尼安塔拉通讯社、非洲通讯社、澳大利亚联合新闻社等全球五大洲国家级通讯社与外媒网站。

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