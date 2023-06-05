新华社利雅得6月4日电（记者王海洲 胡冠）由沙特阿拉伯苏尔坦亲王大学和深圳大学共建的苏尔坦亲王大学孔子学院4日在沙特首都利雅得举行揭牌仪式，标志着沙特第一所正式挂牌的孔子学院投入运转。

中国驻沙特大使馆临时代办殷立军同苏尔坦亲王大学校长艾哈迈德出席活动并为该校孔院揭牌。

艾哈迈德在欢迎辞中表示，苏尔坦亲王大学孔子学院的建立将为该校学生和沙特青年学习中文、了解中国文化提供宝贵机会，也将为推动沙中两国文化和经济交流合作发挥积极作用。

“随着沙特年轻一代学习中文、了解中国文化的兴趣日益浓厚，相信今后会有越来越多的学生来到孔院学习，苏尔坦亲王大学将继续在推广沙特中文教学、传播中国文化方面发挥重要作用。”艾哈迈德说。

殷立军在致辞中说，近年来在中沙两国领导人的引领下，双方全面战略伙伴关系保持快速发展势头，各领域合作不断深化拓展。目前，沙特已有4所大学开设中文专业，8所中小学开设中文课程。

“我们对苏尔坦亲王大学孔子学院揭牌表示祝贺，相信这将进一步推动在沙中文教育，吸引和鼓励更多年轻人学习中文、了解中国文化，为两国各领域交流和合作搭建桥梁。”殷立军说。

中国国际中文教育基金会副理事长兼秘书长赵灵山、深圳大学党委书记李清泉、深圳大学校长毛军发分别以视频方式发表致辞，热烈祝贺该孔院成立，并希望在中沙双方的共同努力和支持下，该孔院能成为沙特民众学习中文、了解中国的重要平台。

苏尔坦亲王大学孔子学院中方院长张新颖在接受新华社采访时说：“苏尔坦亲王大学孔院是深圳大学在海外共建的第一个孔子学院，揭牌后我们将尽快落实在沙中文教学、国际学生交换、中阿文化交流传播等方面工作，把孔子学院的品牌做好做强。”

苏尔坦亲王大学成立于1998年，是沙特第一所私立、非盈利大学，现设有法学院、电脑与信息科技学院、建筑与设计学院、工商管理学院、理学院和人文学院6个学院，在校学生6500余人、教职员工900余人。

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