参考消息网6月4日报道 美国《外交政策》双月刊网站5月31日刊登题为《印太已经选择了三号门》的文章，作者为美国史汀生中心高级研究员凯利·格里科。文章摘编如下：

华盛顿想要说服所谓的“骑墙派”——印度、印尼、马来西亚、新加坡和越南等国家——加入对抗中国的联盟。为了迫使许多国家经济“去风险”（从对半导体实施出口管控到回避中国基础设施投资），美国描绘了一幅将本地区分裂为两个阵营的图景：那些支持美国的国家和那些倾向于中国的国家。按照美国的逻辑，那些目前还在“骑墙”的国家只是在拖延，华盛顿可以用更多的关注、访问和金钱让天平向自己一方倾斜。

但没有几个亚太国家用一分为二的方法衡量它们面前的选择。各国已经作出了决定，多方结盟——各国与几个主要强国形成互相重叠的关系——是这些国家的首选而不是备选方案。

该地区许多国家既不认同美国感知的“中国威胁”，也不认同拜登政府把世界分为“威权国家”和“民主国家”这个过于简单的看法。东盟协助建立了一个基于互利合作的地区秩序，其成员国和太平洋岛国都欢迎中国对经济增长和发展的贡献。它们不太可能拒绝同中国深化贸易和投资关系。

华盛顿对该地区的策略忽视了一点，即引导本地区国家政策选择的是利益而不是价值观。

东南亚和太平洋岛国已经作出了选择，多方结盟是追求它们利益的最佳方式。例如，巴布亚新几内亚与美国签署新的防务合作协议并不意味着这个国家选择华盛顿而不是北京。同中国和澳大利亚有着广泛安全和经济关系的巴新反而寻求外交关系的进一步多元化。这是一个积极的决定，与多个大国建立友好关系，在某个特定问题上跟最符合该国安全和经济利益的伙伴密切合作。

亚太国家全力捍卫它们多方结盟的立场，完全清楚跟多个伙伴合作的好处。例如，印尼和马来西亚都努力保持同美国、中国和澳大利亚的安全和经济关系。

在这样的地缘政治背景下，美国的影响力可能没有它认为的那么大。从泰国和韩国等条约盟友以及印度等伙伴，到更加警惕与美国接触的越南，该地区国家正积极选择第三条道路。华盛顿没有多少办法说服该地区大多数国家放弃它们的多元伙伴关系，全心全意跟美国走。

一个坚定奉行多方结盟的地区对美国外交政策的最重要影响是，这表明无论华盛顿多么努力，旨在迫使各国在中美之间作出选择的政策都将失败。

来源：参考消息

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