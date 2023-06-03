新华社日内瓦6月3日电

专访：应对气候变化需要全球协作——访世界可持续发展工商理事会主席彼得·巴克

新华社记者陈斌杰 陈俊侠 姜雪兰

气候变化带来的挑战迫在眉睫，“我们需要世界上所有企业……都致力于脱碳，减少对自然影响”——世界可持续发展工商理事会主席兼首席执行官彼得·巴克日前接受新华社记者采访时说。

世界可持续发展工商理事会总部位于瑞士日内瓦，成员中有多个来自中国的企业。巴克认为，面对气候变化挑战，中国在创新领域潜力可以为全球其他地方提供相关解决方案。

作为最大的发展中国家，中国始终以负责任的态度积极参与全球气候治理。2020年，中国宣布采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

巴克说，中国企业可以在应对气候变化领域大展拳脚。中国企业在电池、电动车和太阳能等领域拥有很强的生产力和创造力，有望在全球脱碳过程中发挥重要作用。

他说，世界可持续发展工商理事会这一平台将帮助中国企业在国际上讲好他们的故事，在全球范围内促进合作。

巴克计划今年6月初到中国访问。他表示，世界可持续发展工商理事会与中国在众多领域开展了积极合作。

巴克表示，将于今年底在阿联酋举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）将是一个讨论全球如何加速脱碳以应对气候变化挑战的关键会议。他呼吁工商界开展大规模创新和投资，以积极行动来应对气候变化挑战。

世界可持续发展工商理事会成立于1995年，成员包括200多家跨国公司。

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