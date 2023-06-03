新华社纽约6月2日电

综述：市场情绪向好推动纽约股市上涨

新华社记者刘亚南

由于本轮美国债务上限危机暂告缓解，以及美国5月就业数据可能促使美联储在6月议息会议上暂停加息，2日纽约股市投资者情绪向好，三大股指高开高走，收盘时均显著上涨。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨701.19点，收于33762.76点，涨幅为2.12%；标准普尔500种股票指数上涨61.35点，收于4282.37点，涨幅为1.45%；纳斯达克综合指数上涨139.78点，收于13240.77点，涨幅为1.07%。

美国国会参议院1日晚通过一项关于联邦政府债务上限和预算的法案，本轮美国债务上限危机暂告缓解，市场情绪得到提振。美国阿斯皮里安特财富管理公司首席客户官桑迪·布拉加尔说，美国政府“在最后一刻”避免了债务违约，市场因此受到鼓舞。

美国劳工部2日公布的数据显示，今年5月美国失业率环比升高0.3个百分点至3.7%，高于市场预期的3.5%；员工平均时薪环比增幅为0.3%，略低于4月水平。

美国合众银行财富管理首席股票策略师特里·桑德文表示，美国5月失业率升高、平均时薪涨幅回落，投资者据此认为美联储有望在6月议息会议上暂停加息。

如果美联储在6月中旬议息会议上暂停加息，这将是美联储2022年3月开启新一轮加息进程以来首次暂停加息。

芝加哥商品交易所美联储观察工具2日晚些时候公布的数据显示，市场认为美联储6月加息的概率不足30%。

不过，美国全美互惠保险公司首席经济学家兼高级副总裁凯茜·博什蒂安契奇表示，如果通胀没有出现有意义的放缓，美联储将继续加息，仍可能导致经济衰退。

目前，市场认为美联储在7月末议息会议上有超过65%的可能性再度加息。

美国前财政部长劳伦斯·萨默斯2日接受媒体采访时表示，美联储如果选择在6月议息会议上不收紧货币政策，则应对在7月议息会议上加息50个基点持开放态度。

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