人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

综述：市场情绪向好推动纽约股市上涨

2023年06月03日14:56 | 来源：新华网
小字号

新华社纽约6月2日电

综述：市场情绪向好推动纽约股市上涨

新华社记者刘亚南

由于本轮美国债务上限危机暂告缓解，以及美国5月就业数据可能促使美联储在6月议息会议上暂停加息，2日纽约股市投资者情绪向好，三大股指高开高走，收盘时均显著上涨。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨701.19点，收于33762.76点，涨幅为2.12%；标准普尔500种股票指数上涨61.35点，收于4282.37点，涨幅为1.45%；纳斯达克综合指数上涨139.78点，收于13240.77点，涨幅为1.07%。

美国国会参议院1日晚通过一项关于联邦政府债务上限和预算的法案，本轮美国债务上限危机暂告缓解，市场情绪得到提振。美国阿斯皮里安特财富管理公司首席客户官桑迪·布拉加尔说，美国政府“在最后一刻”避免了债务违约，市场因此受到鼓舞。

美国劳工部2日公布的数据显示，今年5月美国失业率环比升高0.3个百分点至3.7%，高于市场预期的3.5%；员工平均时薪环比增幅为0.3%，略低于4月水平。

美国合众银行财富管理首席股票策略师特里·桑德文表示，美国5月失业率升高、平均时薪涨幅回落，投资者据此认为美联储有望在6月议息会议上暂停加息。

如果美联储在6月中旬议息会议上暂停加息，这将是美联储2022年3月开启新一轮加息进程以来首次暂停加息。

芝加哥商品交易所美联储观察工具2日晚些时候公布的数据显示，市场认为美联储6月加息的概率不足30%。

不过，美国全美互惠保险公司首席经济学家兼高级副总裁凯茜·博什蒂安契奇表示，如果通胀没有出现有意义的放缓，美联储将继续加息，仍可能导致经济衰退。

目前，市场认为美联储在7月末议息会议上有超过65%的可能性再度加息。

美国前财政部长劳伦斯·萨默斯2日接受媒体采访时表示，美联储如果选择在6月议息会议上不收紧货币政策，则应对在7月议息会议上加息50个基点持开放态度。

(责编：苏缨翔、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部