新华社英国伊斯特本6月2日电（记者杜鹃 章博宁）恩格斯国际学术研讨会1日至3日在英国英格兰伊斯特本市举行，来自英国、中国、德国等十多个国家二十多所大学和研究机构的近百名专家学者，围绕恩格斯理论及其思想对马克思主义发展的贡献、马克思主义对当今世界尤其是中国式现代化道路的影响等议题进行研讨。

研讨会由英国布赖顿大学、英国马克思恩格斯国际人文交流学会主办。曾多次赴中国参加学术活动的英国布里斯托尔大学政治理论教授特雷尔·卡弗告诉新华社记者，他相信这次研讨会将促进西方和中国马克思主义学者之间的交流，“这是一个非常好的平台”。

武汉大学人文社会科学资深教授汪信砚在发言中说，恩格斯的自然观，特别是恩格斯对人与自然之间的矛盾及其协调途径的阐述，在今天具有突出的时代意义，也是建设中国式现代化的重要遵循。他告诉记者，此次国际交流为中国学者提供了与外国同行探讨人类所共同面临的问题、贡献中国智慧的平台。

北京师范大学马克思主义学院教授王炳林发言说，中国式现代化既吸收了各国现代化的共同特征，又有中国特色。他希望借助此次交流平台，把这一中国重大理论创新成果介绍给外国学者，使他们更好地认识和理解马克思主义理论在中国的发展和实践。

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