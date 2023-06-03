人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

恩格斯国际学术研讨会在英国举行

2023年06月03日13:39 | 来源：新华网
小字号

新华社英国伊斯特本6月2日电（记者杜鹃 章博宁）恩格斯国际学术研讨会1日至3日在英国英格兰伊斯特本市举行，来自英国、中国、德国等十多个国家二十多所大学和研究机构的近百名专家学者，围绕恩格斯理论及其思想对马克思主义发展的贡献、马克思主义对当今世界尤其是中国式现代化道路的影响等议题进行研讨。

研讨会由英国布赖顿大学、英国马克思恩格斯国际人文交流学会主办。曾多次赴中国参加学术活动的英国布里斯托尔大学政治理论教授特雷尔·卡弗告诉新华社记者，他相信这次研讨会将促进西方和中国马克思主义学者之间的交流，“这是一个非常好的平台”。

武汉大学人文社会科学资深教授汪信砚在发言中说，恩格斯的自然观，特别是恩格斯对人与自然之间的矛盾及其协调途径的阐述，在今天具有突出的时代意义，也是建设中国式现代化的重要遵循。他告诉记者，此次国际交流为中国学者提供了与外国同行探讨人类所共同面临的问题、贡献中国智慧的平台。

北京师范大学马克思主义学院教授王炳林发言说，中国式现代化既吸收了各国现代化的共同特征，又有中国特色。他希望借助此次交流平台，把这一中国重大理论创新成果介绍给外国学者，使他们更好地认识和理解马克思主义理论在中国的发展和实践。

(责编：苏缨翔、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部