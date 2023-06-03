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关于治理塑料污染国际文书的会议在巴黎举行

2023年06月03日13:38 | 来源：新华网
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新华社巴黎6月2日电（记者徐永春 张百慧）“旨在制定一项具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）国际文书的政府间谈判委员会”5月29日至6月2日在法国巴黎举行第二届会议。

来自160多个国家和300多个观察员组织的1600多名代表参加了本届会议。他们就全球治理塑料污染法律文书的要素文件展开讨论。

该委员会主席古斯塔沃·梅萨·夸德拉在本届会议开幕词中表示，塑料污染不分国界，只有通过迅速果断的集体行动才能得到解决。要成功制定一项具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）国际文书，需要考虑塑料的整个周期，确保可持续的生产和消费，而最重要的是该文书应是可执行的。

本届会议上，与会代表投票选举了政府间谈判委员会主席团成员，并通过了议事规则草案。

第五届联合国环境大会续会今年3月2日在肯尼亚首都内罗毕通过《终止塑料污染决议（草案）》。这项具有法律约束力的决议旨在推动全球治理塑料污染。决议指出，建立一个政府间谈判委员会，到2024年达成一项具有国际法律约束力的协议，涉及塑料制品的整个生命周期，包括其生产、设计、回收和处理等。

为此，联合国环境规划署受各国政府委托，组织和管理相关的政府间谈判委员会的工作。首届会议已于2022年11月底至12月初在乌拉圭举行。

塑料污染是当今世界上最受关注的环境问题之一，对野生动物、生态系统、人类健康可能产生不利影响。据联合国公布的数据，全球每年生产的塑料超过4亿吨，每年约有上千万吨塑料垃圾流入海洋。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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