新华社联合国6月2日电（记者 王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽2日在联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处认捐会上表示，国际社会必须始终将巴勒斯坦问题置于国际议程的优先位置，必须以更强的紧迫感推进“两国方案”。

耿爽说，70多年来，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处为巴勒斯坦难民提供关键救济和保护，为缓解巴勒斯坦难民的人道困境发挥了不可替代的重要作用。中方充分肯定、高度赞赏工程处的工作，欢迎联合国大会去年12月高票通过工程处授权延期决议。

耿爽说，中方关切地注意到，工程处近年深陷财政危机，履职能力严重受限。中方呼吁为工程处提供政治支持和财政保障，为约旦、黎巴嫩、叙利亚等难民接收国提供必要帮助。中方也呼吁解除对加沙地带的封锁，停止在被占领土上的定居点活动，避免采取加剧巴勒斯坦难民生存困境的单边行动。

他说，中方长期向巴勒斯坦提供人道和发展援助，始终支持工程处积极履职，一直提供力所能及的帮助。今年，中方将再向工程处捐款100万美元。中方始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持建立以东耶路撒冷为首都、以1967年边界为基础的独立的巴勒斯坦国。去年12月中阿峰会利雅得宣言将巴勒斯坦问题放在突出位置，体现了中国同广大阿拉伯国家的团结与共识。中方愿同国际社会共同努力，为早日实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决，为实现中东地区持久和平、普遍安全、共同繁荣作出积极贡献。

(责编：苏缨翔、燕勐)