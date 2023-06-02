新华社摩尔多瓦布尔博阿克6月1日电（国际观察）欧洲政治共同体能否拓宽欧洲合作之路

新华社记者林浩 陈进 李骥志

第二届欧洲政治共同体领导人会议1日在摩尔多瓦布尔博阿克举行。在为期一天的会议上，近50名欧洲国家和地区的领导人讨论了欧洲安全、能源韧性及互联互通等议题。这是继去年10月首届欧洲政治共同体领导人会议在捷克举行后，欧盟国家与非欧盟国家和地区领导人再次在这一对话平台上探寻合作之路。

分析人士指出，2022年5月法国总统马克龙提出建立欧洲政治共同体后，这一设想很快成为现实，至今已举办两届领导人会议。这反映出，欧洲国家正迫切寻找欧盟之外的合作机制，但由于参与方期待及利益各不相同，欧洲政治共同体能够发挥多大作用尚有待观察。

欲解欧洲之困

当天的会议延续了首届会议的形式，召开圆桌会议同时提供双边讨论平台。主办国摩尔多瓦总统桑杜在开幕式上表示，希望会议能够增强欧洲国家和地区间的协调能力。

会后没有发布正式公报，据欧盟委员会消息，各方讨论了欧洲和平与安全、能源供给等议题。第三届欧洲政治共同体领导人会议计划于10月在西班牙举行。

欧洲理事会主席米歇尔在会议上表示，借由欧洲政治共同体平台，与会各国和地区凝聚共识，欧洲政治共同体已部分发挥了在欧盟框架之外应对挑战的能力。

分析人士指出，受到乌克兰危机升级影响，欧洲饱受通胀、经济衰退、财政赤字、移民问题等多重困扰。英国“脱欧”、内部意见不一等因素导致欧盟面对这些挑战时表现得“力不从心”。在应对气候变化等问题上，欧盟同样需要与非欧盟成员的欧洲国家和地区展开合作。欧洲政治共同体为欧盟在欧洲内部发挥协调作用提供了新路径，也是欧盟近年来遭遇各种危机后，对增强自身影响力的再次尝试。

保加利亚战略管理研究所首席执行官纳科·斯特凡诺夫认为，欧洲政治共同体的提出及连续举办领导人会议，反映出欧盟在解决欧洲问题时的挫败感与无力感。欧盟难以利用现有机制解决欧洲的一体化、能源安全等问题，需要借助欧洲政治共同体等平台来发挥作用。

发挥作用受限

部分欧洲领导人希望欧洲政治共同体能够助推欧洲一体化发展，一些非欧盟成员的国家和地区则将欧洲政治共同体视为加入欧盟的“快速通道”。就在此次会议举行前，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布针对摩尔多瓦的一揽子支持计划，称此举将拉近摩尔多瓦与欧盟的距离。桑杜说，本次会议是摩尔多瓦有史以来举办的最大规模国际会议，参与欧洲政治共同体将加速摩尔多瓦的入盟进程。

分析人士认为，与欧盟委员会等机构相比，欧洲政治共同体拥有更灵活的组织形式和议事机制，各方可以更加自由广泛地开展对话。但目前该机制没有相应的常设机构和资金，这或将限制其发挥作用。此外，参与各方期望不同、欧洲各国和地区间的博弈竞争等因素，使欧洲政治共同体恐难在复杂的地缘政治格局中就诸多问题达成共识。

英国皇家国际问题研究所欧洲项目副研究员理查德·惠特曼指出，在欧洲政治共同体中，同样有一些国家不打算加入欧盟，因此这不是一个以欧盟为中心的平台。各方是否能找到共同的出发点，从而推动该机制向前发展，讨论欧洲的安全、经济、气候和移民等问题，这是个非常大的问题。

约翰斯·霍普金斯大学国际问题高级研究学院欧洲分院欧洲问题专家迈克尔·利撰文表示，欧洲政治共同体也许会变成一个没有具体目标的空谈机构，这不仅会让其中一些与会国家和地区失望，同时还可能影响欧盟扩容进程。

(责编：徐祥丽、吴成良)