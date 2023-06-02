新华社联合国6月1日电（记者尚绪谦）联合国大会1日选举特立尼达和多巴哥常驻联合国代表丹尼斯·弗朗西斯为第78届联大主席。

6月1日，在位于纽约的联合国总部，特立尼达和多巴哥常驻联合国代表丹尼斯·弗朗西斯（右）当选第78届联合国大会主席后与第77届联大主席克勒希握手。新华社发（联合国供图/洛伊·费利普摄）

弗朗西斯在当选后发表讲话，承诺牢记所有会员国权利平等原则，以透明、负责、活力、奉献的态度履行联大主席职责，并希望为新一届联大带来和解、合作和各方共同致力于解决挑战的气氛。弗朗西斯说，他的工作重点是鼓励促进各种形式的有意义对话，确保工作重点清晰和强化共同目标。

弗朗西斯将于今年9月就任第78届联大主席，接替第77届联大主席克勒希，任期一年。

弗朗西斯2006年至2011年担任特立尼达和多巴哥常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表，2012年至2016年担任特多外交部多边关系司司长，2021年9月开始担任特多常驻联合国代表。

6月1日，在位于纽约的联合国总部，特立尼达和多巴哥常驻联合国代表丹尼斯·弗朗西斯（前）当选第78届联合国大会主席后发表讲话。新华社发（联合国供图/洛伊·费利普摄）

6月1日，在位于纽约的联合国总部，特立尼达和多巴哥常驻联合国代表丹尼斯·弗朗西斯当选第78届联合国大会主席后向记者发表谈话。新华社发（联合国供图/洛伊·费利普摄）

6月1日，在位于纽约的联合国总部，特立尼达和多巴哥常驻联合国代表丹尼斯·弗朗西斯当选第78届联合国大会主席后发表讲话。新华社发（联合国供图/洛伊·费利普摄）

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