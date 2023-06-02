新华社首尔6月1日电（记者陆睿 陈怡）“海上银珠·璀璨华光——上海市历史博物馆馆藏银器展”6月1日在韩国首尔历史博物馆开幕。展出的馆藏银器折射出中国江南文化和雅致生活，也向当地民众展现了近代上海的发展历史和城市精神。

这是6月1日在韩国首尔历史博物馆拍摄的“海上银珠·璀璨华光——上海市历史博物馆馆藏银器展”展品。新华社记者 王益亮 摄

本次展览分为“古银·述往”、“银件·古风”两大部分，通过挖掘梳理上海市历史博物馆丰富优质的银器历史文物、文献，借由银器这一特殊视角，生动讲述文物背后的上海故事，再现上海古代社会生活的典雅与诗意，形象展示近代上海发展变化，深度展现上海城市精神品格的历史文化底蕴。

6月1日，人们在韩国首尔历史博物馆参观“海上银珠·璀璨华光——上海市历史博物馆馆藏银器展”。新华社记者 王益亮 摄

出席开幕式的上海市历史博物馆馆长周群华说，希望这次展览能帮助首尔市民更好地了解上海的历史、文化和生活，增进上海与首尔两城的友谊。

韩国首尔历史博物馆馆长金勇锡在开幕致辞中表示，期待更多韩国民众通过观展亲自感受“东方巴黎”——上海这座城市东西方文化相结合的独特魅力。

6月1日，人们在韩国首尔历史博物馆参观“海上银珠·璀璨华光——上海市历史博物馆馆藏银器展”。新华社记者 王益亮 摄

本次银器展由上海市历史博物馆和韩国首尔历史博物馆共同策划，将持续至8月27日。

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