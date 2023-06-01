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专访：美国操纵G7干预别国事务——访巴西圣保罗州立大学教授保利诺

2023年06月01日20:49 | 来源：新华网
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　　新华社圣保罗6月1日电 专访：美国操纵G7干预别国事务——访巴西圣保罗州立大学教授保利诺

　　新华社记者罗婧婧

　　“美国不仅一直在滥用经济制裁手段，还在全世界范围内挑起战争和冲突。”巴西圣保罗州立大学教授路易斯·保利诺日前在接受新华社采访时说，日前举行的七国集团（G7）峰会清晰表明，美国将其意志凌驾于其他成员国之上，G7在美国主导下操弄涉华议题，炒作“经济胁迫”概念，打压抹黑中国。

　　保利诺说，在峰会上，G7本应专注于解决日益严重的全球经济问题，却被美国利用和操控，用来干预别国事务。

　　他说，美国指责中国搞所谓的“经济胁迫”，实际上美国自己才是真正的“经济胁迫者”。“几十年来，美国一直在滥用经济制裁这一手段，粗暴干涉他国内政，为本国统治阶级服务。”

　　保利诺进一步指出，无论是“去风险”，还是“脱钩”，美国都试图在全球供应链中孤立中国。在美国胁迫下，G7其他成员国明知这一做法只符合美国利益，且会损害本国利益，但仍服从了美国的意志。

　　美国的虚伪更是让保利诺气愤。他说，据不完全统计，从第二次世界大战结束到2001年，全球153个地区共发生武装冲突248起，其中美国挑起的有201起，约占81%。

　　“二战结束后，美国奉行军事凯恩斯主义，美国军工复合体是美国经济的主要‘驱动力’。在全球范围内参与战争是美国军工复合体持续盈利的重要途径。他们完全不在乎成千上万的士兵死亡，也不关心那些直接或间接卷入冲突的国家陷入灾难。”他说。

　　谈到乌克兰危机，保利诺指出，美国是这场危机的始作俑者。为了自身利益，美国还在不断拱火浇油，推动乌克兰危机向长期化、扩大化方向发展。

　　保利诺认为，美国利用G7其他国家的疏忽和纵容，在全球范围内制造对抗和分裂。这让G7国家在全球范围内变得越来越孤立。（参与记者：赵晖、陈璐）

(责编：徐祥丽、吴成良)

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