人民网曼谷5月31日电 （记者张矜若、杨一）5月28日上午，在第40届马来西亚吉隆坡国际书展期间，由中国图书进出口（集团）有限公司、国际儿童读物联盟马来西亚分会与接力出版社共同主办，生命树文化促进中心协办的“中国—东盟少儿出版研讨会”在吉隆坡顺利举办。

本次书展由中国担任主宾国，本场研讨会是书展期间最重要的主宾国活动之一，主题为“少儿图书——共同的需求，共同的爱”，旨在以出版为号召，以阅读为标的，以文化繁荣为愿景，推动中国、马来西亚和东盟各国间少儿图书出版交流与合作，为世界各国少年儿童读者提供更多选择，提供更多品质优异、营养丰润的美好童书。

“中国—东盟少儿出版研讨会”现场参会嘉宾合影。中国图书进出口（集团）有限公司供图

“中国—东盟少儿出版研讨会”不仅探讨了少儿出版领域的现状、发展趋势、技术创新等，还强调了“共同的爱”这一主题，即对少儿阅读、学习、成长的关注和关爱。未来，中国、马来西亚和其他东盟国家将有更多优秀的少儿图书不断合作出版，少儿图书将成为中国、马来西亚和其他东盟国家之间深度合作的重要桥梁，为少儿出版领域的发展注入新活力，共同推动东盟地区的少儿图书事业发展和繁荣。

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