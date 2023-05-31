新华网吉隆坡5月31日电（记者 毛鹏飞）“中国（山东）—马来西亚经贸合作交流会”29日在马来西亚吉隆坡举行，中国驻马来西亚大使欧阳玉靖出席开幕式并致辞。马来西亚投资发展局副总裁林美敏、中国国际贸易促进委员会山东省委员会副会长林源、中国东盟商务协会总会总会长林玉唐、马中总商会总会长卢国祥、马来西亚中国企业家联合会总会长李中平及500多名中马各界代表参加。

中国（山东）—马来西亚经贸合作交流会活动现场。（主办方供图）

欧阳玉靖介绍了中马各领域交流合作情况。他表示，双方贸易、科技、人文等各领域合作持续深化，为两国和两国人民带来重要福祉，为地区和世界和平繁荣作出重要贡献。今年是中马建立全面战略伙伴关系10周年，明年是两国建交50周年，双方要以此为契机，深化互利共赢，推动两国关系提质升级。

欧阳玉靖指出，马来西亚与山东产业互补性强，合作空间广阔，双方在电子、化工、汽车制造、矿山机械、热带农业等多个领域有着广阔的合作前景，希望中马企业家抓住机遇，加强对接，共同做大中马市场。

林源介绍了山东省和山东企业代表团的情况，并向与会嘉宾推介了山东省汽车、机械、化工等重点产业和龙头企业。

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