新华社巴黎5月30日电（记者徐永春 严明）四川文化遗产推介活动30日在法国巴黎吉美亚洲艺术博物馆举行。法国前总理拉法兰等百余位中法嘉宾出席活动。

拉法兰在致辞中用中文“你好、谢谢”开场。他表示，中法两国人民在文化领域惺惺相惜，文化交流互鉴在两国关系中发挥着举足轻重的作用，是增进相互了解、促进友谊和平的有效方式。

本次推介活动重点聚焦四川文旅和首届“金熊猫奖”。四川省文化和旅游厅厅长戴允康向现场嘉宾重点推介了被称为“二十世纪人类最伟大的考古发现之一”的三星堆，八项被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录的四川非遗项目，以及大熊猫栖息地、九寨沟、黄龙自然保护区、峨眉山和乐山大佛、都江堰-青城山等五处世界遗产。

“金熊猫奖”是以影视为载体、以大熊猫为文化符号的国家级国际传播奖项，面向全球征集评选彰显全人类共同价值的优秀影视作品。四川广播电视台台长刘成安表示，首届“金熊猫奖”活动将于今年9月23日至24日在成都举行，设立电影、电视剧、纪录片、动画片四大类和评委会特别奖共27个奖项。

联合国教科文组织文化助理总干事埃内斯托·奥托内·拉米雷斯和中国驻法国大使馆公使陈力参加推介活动。推介活动上举办了“古蜀流金非遗华彩”四川文化遗产主题展览，并进行了古筝二胡民乐合奏、传统茶艺展示、川剧变脸等中国传统文艺表演。

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