新华社联合国5月30日电 中国常驻联合国副代表耿爽30日在安理会审议乌克兰核设施安全问题时呼吁，各方应为重启对话和妥善解决核电站安全安保等问题创造有利条件。

耿爽发言时说，扎波罗热核电站安全安保问题只是乌克兰危机的一个方面，其解决最终取决于乌克兰危机的政治解决前景。各方应着眼和平大局和共同安全，相向而行，为重启对话和妥善解决包括核电站安全安保在内的相关问题创造有利条件。有重要影响的国家更应发挥负责任、建设性作用，而不是拱火浇油。中方将继续致力于劝和促谈，为推动乌克兰危机政治解决发挥建设性作用。

耿爽指出，乌克兰危机的持续对乌核设施安全安保构成严峻挑战。令人不安的是，尽管包括中方在内的国际社会一再发出警告和呼吁，扎波罗热核电站及周边地区的军事行动仍接连发生，中方对此深感担忧。

耿爽说，国际原子能机构总干事格罗西聚焦各方共同关切，提出包括5项原则的扎波罗热核电站安全倡议，并为此积极进行斡旋。中方对格罗西的努力表示赞赏，支持他和国际原子能机构为促进核设施的安全安保发挥建设性作用。中方呼吁有关当事方坚持人道精神，坚持科学理性，坚持沟通合作，严格遵守《核安全公约》等相关国际法，避免采取任何危及核设施的行为，全力避免任何意外发生。

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