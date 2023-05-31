新华社北京5月31日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京30日说，乌克兰方面恐吓俄罗斯及其民众、袭击居民楼，这是明显的恐怖主义活动迹象。乌克兰空军发言人称，莫斯科30日遭无人机袭击是俄罗斯的“内部问题”。

——俄国防部长绍伊古30日在国防部会议上说，乌克兰使用北约武器攻击俄民用设施，对俄公民实施“恐怖袭击”，俄武装力量对此作出最强硬回击。

——乌克兰空军发言人伊格纳特30日对莫斯科遭无人机袭击发表评论时说，该事件是俄“内部问题”，“俄罗斯反政府武装团体”将会给俄当局不断制造麻烦。

——乌克兰无人机专家尤里·卡西亚诺夫30日接受乌媒体专访时说，当天袭击莫斯科的无人机系“攻击型无人机”，无人机袭击不是有计划行动，而是临时采取的“报复行动”。

——联合国秘书长发言人迪雅里克30日在记者会上被问及莫斯科遭无人机袭击时表示，联合国谴责任何针对平民和民用基础设施的袭击。另据美国媒体30日报道，美国国家安全委员会一名发言人表示，美方不支持对俄境内发动攻击。

——俄国防部发言人科纳申科夫30日说，俄联邦武装力量过去一天使用高精度空基武器对乌军决策中心集中打击，该中心在西方情报专家指导下策划在俄境内发动袭击。

——乌克兰基辅市长克利奇科30日在社交媒体发文说，俄罗斯继续对基辅进行空袭，当天凌晨空袭造成基辅市1人死亡、11人受伤。（参与记者：赵冰、李东旭、陈汀、毛磊、邓仙来）

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