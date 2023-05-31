新华社联合国5月30日电 中国常驻联合国副代表耿爽30日指出，对南苏丹制裁存在巨大争议，美国作为安理会南苏丹问题决议草案执笔国的有关做法令人无法接受。

安理会当天以10票赞成、5票弃权的表决结果通过第2683号决议，将针对南苏丹的武器禁运和定向制裁措施延长一年至2024年5月31日。美国是决议草案执笔国。中国、加蓬、加纳、莫桑比克和俄罗斯投了弃权票。

耿爽在表决后的解释性发言中说，长期以来，安理会制裁对南苏丹落实重振协议、提升安全能力、开展经贸和人道行动造成严重负面影响，存在巨大争议。正因如此，中方一直对安理会维持对南苏丹的制裁持谨慎态度，多次对制裁延期决议投了弃权票。

耿爽指出，解除制裁事关南苏丹长期和平稳定和民生福祉，也是地区国家的共同心声。执笔国无视南苏丹在制裁基准方面取得的多项积极进展，无视当事国和国际社会的正义呼声，非但没有推动解除制裁，反而在决议草案初稿中增列禁运物项，增设列名标准，对南苏丹当局横加指责施压，有关做法令人无法接受。

他说，磋商中，安理会非洲成员提出制定武器禁运豁免清单的建议。这本可以成为弥合分歧的折中方案。但执笔国顽固坚持国别立场，在未对非洲国家的建议进行充分讨论的情况下，直接将草案付诸表决。这种做法完全不具备建设性，损害安理会团结，中方表示反对。

耿爽说，中方一向认为，安理会要以谨慎和负责任的态度处理制裁问题，慎重把握制裁力度和范围，始终致力于为政治解决创造有利条件。国际社会应客观看待南苏丹完善国家治理面临的困难和挑战，给予必要的耐心和鼓励。任何国家都不能将安理会制裁措施作为外交施压胁迫、损害他国主权安全的政治工具。

耿爽表示，近期，某些执笔国无视当事国和安理会成员意见，频频把国别立场凌驾于集体意见之上，大搞双重标准和政治操作，这样的事情屡屡发生，需要引起安理会的关注和警觉。

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