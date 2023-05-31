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第六届进博会印度尼西亚推介会在雅加达举行

2023年05月31日10:11 | 来源：新华社
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　　新华社雅加达5月31日电（记者孙磊 汪奥娜）第六届中国国际进口博览会印度尼西亚推介会30日在雅加达举行，吸引100多名印尼工商界人士参加。

　　中国驻印尼大使馆公参石资明表示，2023年是中印尼建立全面战略伙伴关系10周年，也是共建中印尼命运共同体“元年”，希望印尼企业，特别是中小微企业能抓住机遇，让进博会成为展示产品和形象的窗口、交流技术和信息的平台、开拓中国和世界市场的契机。

　　国家会展中心（上海）总裁宁风在致辞中说，印尼是进博会的老朋友，前五届进博会上，共有百余家印尼企业参展。欢迎印尼企业发挥在食品、能源化工、纺织轻工、旅游等领域的优势，通过进博会这个平台，把更多优质产品和服务带给中国消费者。

　　印尼金光集团产品及市场部总经理林小菁表示，公司从2018年开始连续五届参展进博会，第六届进博会也已签约。中国是非常重要的市场，进博会提供的广阔平台能够展示和推广企业的环保产品。

　　此次推介会由中国驻印尼大使馆、中国银行（香港）有限公司雅加达分行、印尼中华总商会提供支持。

　　第六届进博会将于11月在上海举行。

(责编：刘叶婷、贾文婷)

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