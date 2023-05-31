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南美国家领导人会议开幕 巴西总统呼吁重启地区一体化机制

2023年05月31日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社巴西利亚5月30日电（记者卞卓丹）为期一天的南美国家领导人会议30日在巴西首都巴西利亚开幕，巴西总统卢拉在致辞中呼吁重启地区一体化机制。

　　卢拉说，南美洲区域一体化任务紧迫，南美各国有决心重新定义共同愿景并重启可持续发展、和平与人民福祉的相关行动。他呼吁建立一个强大、自信和政治上有组织的南美洲，并建议成立一个论坛，以便南美国家领导人流畅和定期地讨论并指导各国行动，加强多方面一体化。

　　卢拉提出一项广泛的合作计划，包括创建一种可用于贸易支付的地区共同货币以减少对外币的依赖、协调开发银行的行动以促进地区发展，以及建立高级别政治讨论机制等。此外，他强调要恢复南美国家在防务领域的合作，提高相关培训和教育能力，加强在军事工业和防务政策方面的经验和知识交流。

　　南美国家领导人会议由卢拉倡议发起，在南美洲12个国家中，除秘鲁外其他国家的领导人均应邀参会，秘鲁部长会议主席（总理）奥塔罗拉与会。巴西外交部官员表示，此次会议将共商创建或重组南美国家对话与合作新机制，讨论地区重要共性问题、促进形成对全球事务的共同回应，推动地区一体化进程。

(责编：刘叶婷、贾文婷)

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