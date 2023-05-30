新华社巴基斯坦古杰兰瓦拉5月30日电 通讯：中国油料作物为巴基斯坦农民和消费者带来“双赢”

新华社记者蒋超

洋葱下锅爆炒，油香四溢。5月下旬，在巴基斯坦东部旁遮普省古杰兰瓦拉，家庭主妇赛义玛·丽兹万用中国品种的油菜籽榨成的新鲜食用油为远道而来的新华社记者做了一顿可口的午餐。

“半年前，自从我在市场上购买了用中国品种的油菜籽榨成的食用油后，我家就再也没买过其他进口食用油，”丽兹万告诉记者，“用中国油菜籽榨出的油炒菜做饭吃着很香，既实惠又健康。”

2022年，武汉庆发禾盛农业发展有限公司与巴基斯坦的种业公司签署了在巴开发油菜品种和食用油产业链的谅解备忘录，推广种植通过中国先进农业技术选育出的新一代甘蓝型杂交双低油菜品种作物，古杰兰瓦拉就是重点推广区域。

该公司国际业务部总监周旭升告诉记者，他们研发的该品种作物中芥酸、硫苷含量低，出油率更高，不仅让消费者吃得健康，还给当地农户带来了实实在在的利益。

“我们期待通过有效提升巴基斯坦食用油自给自足率，降低巴食用油进口依赖，帮助巴农业经济发展。”周旭升说。

古杰兰瓦拉的油菜种子经销商穆罕默德·里兹万告诉记者，中国甘蓝型油菜作物抗病性强，单位产量也高于当地市场上传统销售的芥菜型油菜作物。

里兹万给记者算了一笔账：今年，当地农民种植的传统芥菜型油菜的菜籽市场收购价为每公斤约125卢比（约合3元人民币），而中国甘蓝型油菜的菜籽市场收购价能达到237卢比，亩产也较传统油菜品种高出两到三成。

“去年我们在巴基斯坦销售了11吨中国油菜种子，今年需求暴增，预计将销售100吨左右，”里兹万说，“中国油菜种子已经成为巴基斯坦农民眼里的‘香饽饽’。”

在古杰兰瓦拉经营现榨食用油商店的伊尔凡·贾韦德近半年来生意愈加红火，他告诉记者，相较于当地传统油料作物，中国油菜籽品质好、口感不辣，榨油后产出的菜籽粕被当地畜牧业者抢着收购，是很好的牛饲料。

“每40公斤传统菜籽只能榨出10至12升油，而中国油菜籽能榨出14至16升油。”贾韦德说。

穆罕默德·阿齐姆是周旭升在当地的合作团队负责人。他告诉记者，与其他作物相比，今年他们推广种植的中国油菜籽产量大丰收，农民们都很高兴。

“农民有了可观的收入，消费者也能买到本地产的放心油，这是一个新起点，”阿齐姆说，“下一步，我们将在中国朋友的帮助下，重点开展中国油菜种子本地选育推广工作，让巴基斯坦农民们都买得起种子。”

(责编：徐祥丽、吴成良)