新华社北京5月30日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰首都基辅等地的军事设施和关键基础设施29日遭到两轮导弹袭击，基辅多地传出爆炸声。俄罗斯外交部长拉夫罗夫29日警告说，俄武装力量有能力对丹麦、荷兰培训乌克兰飞行员的意图作出回应。

——乌武装部队总司令扎卢日内29日在社交媒体发文证实，当天凌晨至上午，俄罗斯针对乌克兰的军事设施和关键基础设施发动了两轮导弹袭击。乌空军位于中部、东部、西部和南部的防空部队对空中目标进行了拦截。

——乌克兰国家通讯社援引军方消息称，在当天凌晨的空袭中，基辅遭到Kh-101和Kh-555巡航导弹和无人机同步袭击，来袭的40多个导弹和无人机“目标”被基辅防空火力全部拦截。基辅市长克利奇科当天上午在社交媒体发文称，该市3个区发现了6处导弹碎片，空袭导致1人受伤。

——俄罗斯外交部长拉夫罗夫29日表示，针对丹麦与荷兰欲对乌克兰飞行员进行F-16战机驾驶培训的意图，俄武装力量有能力作出回应。他批评丹麦与荷兰在培训乌克兰飞行员中“走在前列”，在欧洲事务中积极追随美国，“取悦霸权者”。

——据塔斯社27日报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫日前在接受一档电视节目采访时表示，西方国家介入乌克兰危机的程度与日俱增。西方国家的介入只会在时间上拖延冲突进程，无法从根本上改变局势。他说，特别军事行动将继续，俄罗斯无论如何都会捍卫自身利益。

——据乌克兰总统网站26日发布的消息，乌总统办公室主任叶尔马克当天说，期待将于7月举行的维尔纽斯北约峰会确认乌克兰在成为北约成员国的道路上不存在“替代”选项，同时确认乌克兰在加入北约前得到安全保障。（参与记者：李东旭、陈汀、华迪）

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