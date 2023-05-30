张保平

新华社哈拉雷5月29日电（记者张保平）津巴布韦反制裁游说团体“广泛反对制裁联盟”29日向位于首都哈拉雷的津巴布韦高等法院提出诉讼，要求美国政府就20多年前开始对津巴布韦实施的制裁作出赔偿。

“广泛反对制裁联盟”发起人兼新闻发言人萨莉·恩戈尼在向法院递交诉讼后对媒体说:“我们在申请赔偿过去20多年来津巴布韦在这些非法制裁下所遭受的损失。”

她在谈及赔偿数额时说：“我们仍在等待财政部的答复，一旦得到答复，我们将把它附在诉讼文件中。”

自2019年3月以来，“广泛反对制裁联盟”在哈拉雷的美国大使馆正门露营，抗议制裁。恩戈尼说：“我们要求他们以书面形式答复我们，说明他们为什么没有取消制裁。联合国报告员在去年的报告中宣布这些制裁是非法和不公正的。”

2021年10月，联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜汉访问津巴布韦。她在2022年提交的报告中指出，相关制裁对津巴布韦人民和政府产生了重大的负面影响，加剧了津巴布韦的经济危机和人道主义危机，建议根据国际法原则取消这些单边制裁。

由于殖民时期的历史问题，津巴布韦大部分土地，尤其是优质土地一度全部掌握在白人农场主手中。2000年，津政府开始推行土地改革，将白人农场主的土地收归国有，并分发给黑人。此举引发美国等西方国家强烈不满。2001年12月21日，时任美国总统小布什批准了“津巴布韦民主与经济恢复法案”，美国由此开始对津制裁。

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