人民网讯 第九届中国跨文化传播论坛27日在北京举行。本次论坛以“高质量发展与跨文化传播”为主题，由北京外国语大学国际新闻与传播学院主办，中国新闻史学会外国新闻传播史专业委员会和《国际跨文化传播学刊》编辑部提供学术支持。北京外国语大学副校长赵刚致欢迎辞，北京外国语大学副校长孙有中、清华大学新闻与传播学院荣休教授郭镇之致主题辞。开幕式由北京外国语大学国际新闻与传播学院院长姜飞主持，新闻传播学及跨文化传播研究领域的顶尖专家、知名学者、业界行家及优秀青年学子150余人参加论坛。

赵刚表示，北京外国语大学积极响应国家战略，统筹谋划和科学推进区域国别、国际组织、国际传播“三国”学科布局，对内整合学科资源，对外整合全球资源，构建有中国特色的国际传播话语体系。北外国际新闻与传播学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务国家发展战略为宗旨，以北外雄厚的多语种教学优势为依托，以全媒体国际新闻与传播实务教学为特色，致力于培养具有家国情怀，熟悉我国国情，通晓国际传播规则的复语型、复合型、全媒体、跨文化国际新闻传播人才。

孙有中在致辞中特别向跨文化传播领域的老一辈学者表示感谢，并指出本次论坛经过反复研究确定的“高质量发展与跨文化传播”主题具有非凡意义。相信通过论坛专家学者的激情碰撞，会产出丰饶智慧，为中国更好地走向世界，世界更好地理解中国做出新的贡献。

郭镇之指出，跨文化传播研究可以沿着外国新闻传播史和外国新闻传播理论的路径展开，但必须关照到跨文化传播中的话语问题。对外来词汇、术语和话语要认真思考、仔细辨析，弄清楚不同文化历史与交流语境，否则易发生误解乃至误判，陷入美西方话语陷阱。

在主旨演讲环节，与会学者从各自深耕的领域出发，论述中国当前在国际传播与跨文化传播中面临的关键问题，探讨对外讲好中国故事的策略方法。

本次论坛还开设五个分论坛，分别围绕“新闻与传播学科建设”“跨文化传播与国际交往的理论与实践创新”“中国式现代化与国际传播实践”“跨文化传播与文化产业创新”“数字化背景下跨文化传播能力提升”等议题展开交流，汇报论文并接受评议专家点评。本次论坛有力促进了国际传播和跨文化传播的理论研究，为构建新时代对外话语体系和叙事体系提供了交流平台。

(责编：苏缨翔、常红)