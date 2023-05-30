新华社北京5月29日电 题：践行真正的多边主义 让人类未来更具确定性——专访亚投行行长金立群

新华社记者潘洁、谢希瑶

当前，世界经济艰难复苏，单边主义和保护主义的抬头给全球发展带来挑战。

作为推动构建人类命运共同体的重要平台，亚洲基础设施投资银行（亚投行）如何践行真正的多边主义、推动全球经济复苏和共同繁荣？面对全球发展鸿沟进一步扩大，亚投行在助力广大发展中国家特别是最不发达国家发展方面作出了哪些努力？

围绕这些问题，新华社记者近日专访了亚投行行长金立群。

“要办一个国际机构，说按国际标准办，就按国际标准办”

从最初57个创始成员携手启航，发展到今天的来自六大洲的106个成员，不到八年时间，亚投行不断发展壮大。

“亚投行的成立得到各方认可，体现了中国的公信力、凝聚力、吸引力，说明中国政府的‘言必行、行必果’，要办一个国际机构，说按国际标准办，就按国际标准办。”金立群说，无论来自哪个国家，在亚投行工作对这一点都深有体会。

截至目前，亚投行共批准了218个项目，融资总额超过410亿美元，带动资本近1400亿美元，惠及34个亚洲域内与域外成员。

金立群告诉记者，这些项目中，既有公路、铁路、机场、港口、码头等传统基础设施，也有宽带网络等数字信息基础设施以及医疗、卫生、教育等社会基础设施。不论投资哪个领域，目的都是促进当地经济社会发展，改善当地民众生活。也正因如此，亚投行得到国际社会广泛好评。

“今年，我们将重点在绿色基础设施建设、区域合作与互联互通、科技赋能的基础设施等领域发力，带动更多私营资本支持发展中成员的可持续经济发展。”金立群说。

“亚投行愿意倾听广大发展中国家的声音”

当前全球面临的多重挑战给很多发展中国家带来巨大冲击，全球发展鸿沟进一步扩大。“面对人类共同面临的全球性挑战，我们需要的解决方案必须转向持续的全球经济一体化和坚定的多边主义原则。亚投行会义不容辞地为成员的可持续发展提供支持。”金立群说。

近年来，亚投行根据成员需求，先后三次扩大“新冠疫情危机恢复基金”规模，并在此基础上探讨设立“危机响应常备机制”，以便更迅速、更有效地为成员提供纾困支持。此外，亚投行还新设立了“低收入国家特别基金窗口”，帮助低收入成员提高项目准备和执行能力、降低融资成本。

金立群说，亚投行的投资重点虽然是在亚洲，但也着眼非洲、拉丁美洲、中东欧等地区成员的发展需求。“亚洲不可能独善其身，需要和其他地区保持互联互通、推动贸易投资、实现共同发展，只有这样亚洲才更有活力。”

2022年，亚投行加大了对域外成员的融资支持力度，首个巴西项目与首个科特迪瓦项目先后获批。亚投行还在阿联酋首都阿布扎比开设了首个海外办事处，拓展在中东、中亚、非洲、拉美等地区的投资业务。

“只有互相帮助、相得益彰，才能实现更好的发展。”金立群说，亚投行愿意倾听广大发展中国家的声音，帮助发展中国家克服在资金技术匮乏、能力建设不足等方面的困难。

“大家坐在一起商量着办”

作为国际经济治理体系的新成员，亚投行在全球治理方面发挥着怎样的作用？

“亚投行的成立是为了进一步补充和完善现有国际经济和金融秩序，而不是颠覆。”金立群说，全球治理改革应体现国际经济格局的变化，使世界各国都能在多边主义制度框架下为解决所面临的全球性问题平等协商合作。

在亚投行，成员无论经济体量大小，始终平等对话、共同商议决策。此外，亚投行不断加强与其他多边发展机构的合作，目前已与近20个多边组织和区域金融机构建立了机制化的伙伴关系，积极参与G20等重要多边机制，共同讨论全球发展领域的重大议题。

“大家坐在一起商量着办，问题总能得到解决。”金立群说，亚投行与世界银行、亚洲开发银行等多边机构保持密切沟通，开展联合融资项目，合力应对全球性挑战。

金立群认为，多边治理体系的改革是一个持续完善的过程，不能停滞不前，也不能一蹴而就。“就像园艺一样，有时需要关注根茎，有时需要修剪枝叶，但总是得着眼长远。”金立群说，通过真正的多边主义增进互信，各国人民的生活才能更加美好，文明才能进步，人类的未来才会更具确定性。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)