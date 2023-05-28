毛鹏飞 汪艺

新华社吉隆坡5月27日电（记者毛鹏飞 汪艺）5月27日，第40届马来西亚吉隆坡国际书展中国主宾国活动在马来西亚首都吉隆坡世界贸易中心开幕。马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣、中共中央宣传部副部长张建春、马来西亚教育部长法丽娜·西迪、中国驻马来西亚大使欧阳玉靖共同为本次主宾国活动开幕。

开幕后，张建春陪同安瓦尔参观了中国主宾国展区，重点介绍了《习近平著作选读》《习近平谈治国理政》马来文版，以及中马互译出版的精品图书、“中国历代绘画大系”等有关情况。

第40届马来西亚吉隆坡国际书展中国主宾国活动，是中国首次在东盟国家国际书展上举办的主宾国活动。中国精心准备了3000多种上万册精品图书参展，不仅有《习近平著作选读》第一卷、第二卷，《习近平谈治国理政》（第一至四卷）、“足迹”系列图书等总书记著作中外文版，《诗在远方：“闽宁经验”纪事》《奔向共同富裕》等生动诠释新时代中国非凡十年取得的历史性成就、发生的历史性变革的图书，“复兴文库”、“中国历代绘画大系”、《儒藏》等重大精品出版工程优秀成果，以及《中华传统文化百部经典》等展示承载中华优秀传统文化核心理念、中华传统美德、中华人文精神的优秀图书。本次特别展示中国与东盟各国出版机构合作出版的100多种中国精品图书多语种版。

中国共有30多家出版单位的150多位出版人参加本次吉隆坡国际书展。活动期间，中马双方将共同举办30多场文化交流活动，包括中国—东盟文明交流合作论坛、中国主题图书版权输出签约仪式、中国—东盟出版印刷交流合作论坛等。刘震云、康震等多位中国知名作家、学者将与马来西亚读者近距离交流。

吉隆坡国际书展创办于1981年，是马来西亚的重大文化盛会。本届书展5月26日开展，为期10天。

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