新华社悉尼5月26日电（记者郝亚琳 王琪）莫琳·许贝尔居住在澳大利亚。她在社交媒体上质疑炮制新疆谎言的西方“大V”，表达了想去新疆眼见为实的愿望，就被对方带节奏地攻击。她的个人账号不仅被当作“宣传工具”，遭到“网络围攻”，甚至还被人举报禁用。

“他们宁愿我是一个机器人，不希望我是一个真实的人，”这位独立学者同丈夫罗伯特·许贝尔日前在墨尔本近郊接受新华社记者专访时说，“就因为他们不喜欢我和他们有不一样的说法。”

“我不在乎西方媒体说什么”

2021年，许贝尔就在社交媒体上多次质疑西方涉疆谎言炮制者之一的阿德里安·岑茨（自取中文名“郑国恩”），指出他所谓新疆存在种族灭绝的报告并不是基于实地研究，还可能受到有关势力的资助，因此缺乏证据和公正性。

岑茨随即声称，许贝尔“不加批判地传播关于新疆的政治宣传”，还将许贝尔的个人账号“挂”了出来。这种“带节奏”的操作，引来一些网络暴民对许贝尔的攻击。

风波过后，许贝尔依然勇敢地在社交媒体上表达自己对一些涉华问题的观点，结果又被“盯上了”。今年3月，许贝尔在社交媒体上发文说：“我计划2024年去新疆，去研究维吾尔族为新疆经济增长做出的实际贡献，了解他们的人口增长情况。”

莫琳·许贝尔社交媒体个人账号的截屏。

但就是这样一则贴文，让她再次在社交媒体上受到攻击。

自称是媒体编辑的伊德里斯·艾哈迈德留言称她是“廉价的宣传者”“不知羞耻”。澳大利亚新闻网称，许贝尔因为经常发表支持中国、谴责美国的内容，她的社交媒体账号被指控为“精心设计的虚假账号”，“被视为中国复杂的扩大网络影响力行动的一部分”。

莫琳·许贝尔在接受新华社记者专访。（归清摄）

“我不在乎西方媒体说什么，那也影响不了我。”许贝尔对记者说，“幸好我不从政，也不为政府工作，否则我可能会有麻烦。我也从来没打算进入这些领域，所以没有什么能够阻止我讲真话。”

许贝尔的经历因媒体报道而为更多人所知。她现在已在个人账号上将这条想去新疆看看的发布置顶，收获了上千个赞。

关注中国新疆、脱贫等话题

“我没有受雇于中国政府，我不是机器人，我是一个活生生的人。”许贝尔说。

她出生于英国，19岁来到澳大利亚。她的丈夫罗伯特是澳大利亚人。在采访中，罗伯特对妻子在社交媒体上遭遇的不公平待遇深感愤怒。

莫琳·许贝尔同丈夫罗伯特一同接受新华社记者专访。（归清摄）

许贝尔通过自己结识的中国人了解到一些关于中国的情况，发现同自己在部分西方媒体上看到的内容并不一样，于是萌生了要去中国实地探访的念头。她本人对地缘政治话题很感兴趣，作为独立学者，希望能在新疆之行中以严谨的学术方式去研究一些问题。她计划在出发前将自己的研究方法提供给一些学者和院校，听取他们的建议。

“没有什么比得上田野调查，如果不能亲身实地探访，和当地人聊聊，你就无法获得一手信息，所以我必须得去一趟。”许贝尔说，“亲眼看，亲自感受，再记录下来。”

她说，希望在新疆能尽可能地贴近当地人的生活。除了新疆，她还计划去成都、上海、北京旅游。

他们夫妻为低收入人群提供租金相对低廉的出租屋。因此，她也对中国扶贫话题很感兴趣。

“在我成长的年代，中国一直被描述为一个贫困国家，但中国现在已经让很多人脱离了贫困。”她说。

“反华叙事运动从未停止”

许贝尔的遭遇并不鲜见，再次暴露部分西方媒体以及一些所谓学者的“反华叙事”之害。

去年10月，澳大利亚新闻网曾在报道中说，一些博主在不同社交媒体平台上发布推介新疆美景美食的视频，有些人甚至讲英语或配英文字幕，报道声称这些人都是得到中国政府支持的。

2019年，澳新地区媒体监测和分析机构Streem发布了一份报告，搜集并分析了澳大利亚28家所谓“主流媒体”的报道内容后发现，他们涉华报道不仅数量大幅增加，而且大部分都是负面内容。

曾担任澳总理内阁部主管、澳驻日大使等职务的约翰·梅纳杜近日在其创办的时事评论网站上刊文直言，从香港问题、新疆问题到所谓的“债务陷阱”问题，部分西方媒体的“反华叙事运动从未停止”。

约翰·梅纳杜所创办时事评论网站上的文章截图。

他还在文中给出了一个鲜明“对比”：“当然，这些白人媒体的‘专家们’可从来不提美国遍布全球的800个军事基地——其中一些直接威胁中国，他们也不会提及我们在美英澳三国机制下配合美国给中国带来的威胁。”

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