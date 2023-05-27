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“和平之路：乌克兰危机政治解决前景”国际研讨会在中国国际问题研究院举办

2023年05月27日13:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京5月26日电 （记者俞懿春）26日，中国国际问题研究院以线上线下结合方式在北京举办“和平之路：乌克兰危机政治解决前景”国际研讨会。来自中国、巴西、波兰、俄罗斯、法国、哈萨克斯坦、美国、南非、日本、沙特、泰国、土耳其、乌克兰、印度、印尼共15国的智库专家参会。

中国国际问题研究院副院长荣鹰在研讨会上致辞表示，俄罗斯、乌克兰都是中国的战略伙伴，和平解决危机是中国的努力方向，也需要世界所有爱好和平的力量共同努力。放眼世界，展望未来，如何避免类似的安全危机再度发生，如何切实有效提升地区安全治理水平，实现持久和平？中国提出的全球安全倡议提供了新思路。

与会学者围绕乌克兰危机的多维探源、乌克兰危机的未来走向、政治解决乌克兰危机的前景等议题展开深入探讨。与会各方一致认为，国际社会应在停火止战、开启和谈、避免局势升级等方面凝聚更多共识，以加快推进乌克兰危机的政治解决进程。会议为进一步凝聚国际共识搭建了平台，为推动乌克兰危机政治解决进程贡献了中国智慧和中国力量。

(责编：贾文婷、刘慧)

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